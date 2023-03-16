Türkiye'nin konuştuğu yaşlı adam selde sürüklendiği anları anlattı: "Her şey bitti derken, 4 genç beni kurtardı" - Son Dakika
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Türkiye'nin konuştuğu yaşlı adam selde sürüklendiği anları anlattı: "Her şey bitti derken, 4 genç beni kurtardı"

16.03.2023 18:33

Türkiye'nin konuştuğu yaşlı adam selde sürüklendiği anları anlattı: "Her şey bitti derken, 4 genç beni kurtardı" Şanlıurfa'da sele kapılan yaşlı adam kurtarılma öyküsünü anlattı Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sonrası akıntıya kapılarak sel suları ile yaklaşık 2 kilometre sürüklenen ve bir...

Türkiye'nin konuştuğu yaşlı adam selde sürüklendiği anları anlattı: "Her şey bitti derken, 4 genç beni kurtardı"

Şanlıurfa'da sele kapılan yaşlı adam kurtarılma öyküsünü anlattı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sonrası akıntıya kapılarak sel suları ile yaklaşık 2 kilometre sürüklenen ve bir ara kurtarılmak için elini uzatan yaşlı adam, cep telefonu ile de görüntülenen o anları anlattı.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle hastane, ev, iş yeri, cadde, sokak ve köprüler sel sularına teslim oldu. Şehir merkezindeki Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde etkili olan sel can ve mal kayıplarına neden oldu. Sel nedeniyle Şanlıurfa'da 14 kişi hayatını kaybederken, 71 kişi de etkilenerek hastanelere kaldırıldı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesi'ndeki eski Mance Deresi sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşan derenin sularına kapılan yaşlı adam cep telefonu ile görüntü çeken bir vatandaştan yardım isteyerek gündem olmuştu. Yaşlı adama yardım etmeyerek görüntü çekmeye devam eden şahıs sert eleştirilerin de hedefi haline geldi. Selzede yaralı 63 yaşındaki Reşat Ayva ise Balıklıgöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından evinde dinlenmeye geçti. Ayva'nın ayak ve el parmaklarından engelli olduğu ve sel sularına kapılması sonucu vücudunun birçok bölümünde yara meydana geldiği görüldü.

İki kilometre sonra kurtarıldı

Sele kapılarak 2 kilometre sürüklendiğini ve sonrasında 4 genç tarafından kurtarıldığını belirten 63 yaşındaki Reşat Ayva, "Aracımız sel sularına kapılmasın diye halatla direğe bağlayacaktım. Ayağım kaydı suyun içerisine girdim. İki kilometre boyunca sürüklendim. Elimi uzattım, su bir metre yükselmişti, beni görenler ondan dolayı yardıma gelemiyordu. Daha sonra dört genç gelip beni kurtardı. Ambulansı çağırdılar, beni hastaneye kaldırdılar. Sonra battaniyeye sardılar. Vücudumdan aşırı derecede kan kaybı yaşadım. Çok üşüdüm, üşüme devam ediyor. Elim, ayağım, kollarım tüm vücudum yaralı, çok kan kaybettim. Şu an otururken, öksürürken çok zorlanıyorum. Beni kurtardılar. Allah herkesten razı olsun. Allah'tan geldi. Tam artık her şey bitti, ben yüzde yüz gittim, derken dört genç gelip beni kurtardı. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'nin konuştuğu yaşlı adam selde sürüklendiği anları anlattı: 'Her şey bitti derken, 4 genç beni kurtardı' - Son Dakika


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