Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine saldıranların cezası onandı
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine saldıranların cezası onandı

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine saldıranların cezası onandı

1 saat önce

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Türk büyükelçiliğine saldıran terör örgütü PKK/PYD yanlısı 4 kişinin hapis ve sınır dışı cezaları temyiz mahkemesi tarafından onandı.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine saldıranların cezası onandı, System.String[]

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Türk büyükelçiliğine saldıran terör örgütü PKK/PYD yanlısı 4 kişinin hapis ve sınır dışı cezaları temyiz mahkemesi tarafından onandı.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine geçen yıl mart ayında saldıran terör örgütü PKK/PYD yanlısı 4 kişi, Kopenhag Şehir Mahkemesinde görülen davada, geçen şubat haklarında verilen hapis ve sınır dışı cezasına karşı, Doğu Temyiz Mahkemesine başvurdu.

Sanıkların yaptığı itirazı inceleyen Doğu Temyiz Mahkemesi, Kopenhag Şehir Mahkemesi'nin yaşları 19-24 arasında değişen 4 sanığa verdiği cezayı onadı.

Olay

Türkiye'nin geçen yıl Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile huzuru sağlamasına tepki olarak eylem yapan 4 Suriye kökenli terör örgütü PKK/PYD yanlısı, 19 Mart 2018'de sabaha karşı Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine molotofkokteyli ile saldırmıştı.


Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, büyükelçilik binasında hasar meydana gelmişti.

Olayla ilgili Kopenhag Şehir Mahkemesi'nde görülen davanın 20 Şubat'ta yapılan karar duruşmasında, sanıkların üçüne birer yıl 9'ar ay, bir sanığa ise bir yıl 6 ay ceza verilmişti. Sanıkların hapis cezası ile birlikte, cezalarını çektikten sonra Danimarka'dan sınır dışı edilmeleri yönünde cezalandırılmasına hükmedilmişti.

Kopenhag, Türkiye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soçi Mutabakatı sonrası Rusya sınırda devriyeye başladı
Donald Trump'tan teröristbaşı Mazlum Kobani'ye skandal teşekkür tweeti: ABD'ye davet etti Rusya, terör örgütü YPG ile Soçi'deki mutabakatı görüştü Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 23:18:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine saldıranların cezası onandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]