Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi, Danimarka Dışişleri'ni bilgilendirdi
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi, Danimarka Dışişleri'ni bilgilendirdi

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi, Danimarka Dışişleri'ni bilgilendirdi

1 saat önce

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, Danimarka Dışişleri Bakanlığı yetkililerini "Barış Pınarı Harekatı" hakkında bilgilendirdi.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi, Danimarka Dışişleri'ni bilgilendirdi, System.String[]

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, Danimarka Dışişleri Bakanlığı yetkililerini "Barış Pınarı Harekatı" hakkında bilgilendirdi.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"nın ardından dün Danimarka Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İpek, Danimarka Dışişleri Siyasi Direktörü Vekili Büyükelçi Elisabeth Zilmer Johns ile görüştü.

İpek, AA muhabirinin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, Türkiye'nin başlatmış olduğu operasyonla ilgili Johns'a ayrıntılı bilgi verdiğini söyledi.


Görüşmede ulusal güvenliğe en büyük tehdidi oluşturan terörizmin bertaraf edilmesi konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurguladığını belirten İpek, bu operasyonun başarıya ulaşmasının esasen birçok ülkenin menfaatine olduğu gerçeğinin görülmesi gerektiğinin de altını çizdi.


Danimarka'nın operasyondan endişe duyduğunu ve kınadığını belirten Siyasi Direktör Zilmer Johns'a, kınama kelimesini kesinlikle kabul etmediğini ve reddettiğini açık bir dille ifade ettiğini vurgulayan Büyükelçi İpek, Türkiye'nin operasyonu gerçekleştirmesindeki haklı gerekçelerine işaret ettiğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka, Kopenhag, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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