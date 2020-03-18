Türkiye'nin korona virüsüyle başarılı bir mücadele veriyor - Son Dakika
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Türkiye'nin korona virüsüyle başarılı bir mücadele veriyor

7 saat önce

Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Türkiye'nin korona virüsüyle başarılı bir mücadele verdiğini söyleyerek, "Eğer bizler tedbirlere uymazsak felaket olur.

Türkiye'nin korona virüsüyle başarılı bir mücadele veriyor, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Türkiye'nin korona virüsüyle başarılı bir mücadele verdiğini söyleyerek, "Eğer bizler tedbirlere uymazsak felaket olur. Lütfen uyarılara dikkat edelim, tüm dünyanın virüse karşı çare aradığını ve ölümlerin giderek arttığını unutmayalım" dedi.


Başkan Şahin, ilçede yapılan korona virüsü karşı yapılan dezenfeksiyon çalışmaları hakkında bilgi vererek, ilçe halkını uyardı. Dünyada hızla yayılan ve hala tedavisinde çaresiz kalınan korona virüse yakalananların ve ölümlerin giderek arttığını söyleyen Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;


"Özellikle yurt dışından gelenlerin kurallara, karantina sürelerine uymalarının çok önemli olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar ülkemizde de bu virüse yakalananların özellikle yurt dışından gelenlerden virüsü kaptıkları açıklandı. İlçemizde de yurt dışından gelenlerin özellikle karantina süresine harfiyen uymaları hem kendileri hem de aileleri için çok önemli. Dünyanın en gelişmiş ülkelerini, güçlü olduğunu bilerek diğer ülkeleri ezen ve onların halklarını katleden zalim devletlerinde bu hastalık karşısında çaresiz kaldığını görüyoruz. İslam ülkelerini kardeş kavgalarına iterek sırf kendi çıkarları için onları bölen ve katleden AB ülkelerinin de bu virüs karşısında eli kolu bağlı kaldığını görüyoruz. Dünya büyük bir sınavdan geçiyor. Durum dünyada gerçekten çok vahim. Türkiye korona virüse karşı başlangıcından itibaren gerekli önlemleri aldı. Özellikle sağlık bakanımız ve ekibi konuya çok ciddiye aldı ve süreci çok iyi yönetti. Şu an geldiğimiz noktada yurt dışından gelen vatandaşlarımızdan kaynaklı az da olsa hastalıklar başladı. Hükümetimiz sürekli halkımızı uyararak alınan tedbirleri açıklıyor. Halkımıza düşen bu kurallar harfiyen riayet etmemiz. Yoksa bu virüsün çok acımasız olduğunu unutmayalım. İnsanların ciğerlerine ve boğazlarına yapışan virüsle çok acı çekerek öldüklerini görüyor, izliyoruz. Osmaneli Belediyesi olarak Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımızın aldığı tedbirlere özenle uymamız gerekiyor. Unutmayalım birimizin yapacağı hatanın, dikkatsizliğin bedelinin çok ağır olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Belediye olarak okullarımızı, MYO, camileri, parkları, şirketleri, caddeleri, pazarı, kısaca kritik olan her yeri ilaçlamaya devam ediyoruz. Allah yardımcımız olsun." - BİLECİK

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:24 Kaynak: İHA

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