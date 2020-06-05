Türkiye?nin koronavirüsle mücadelesi İngiliz basınında - Son Dakika

Türkiye?nin koronavirüsle mücadelesi İngiliz basınında

Türkiye koronavirüsle mücadelede çoğu ülkeyi geride bıraktı.

Türkiye?nin koronavirüsle mücadelesi İngiliz basınında, System.String[]

Türkiye koronavirüsle mücadelede çoğu ülkeyi geride bıraktı. Yabancı basının Türkiye'deki koronavirüsle mücadeleye ilişkin çalışmalarına ilgisi sürüyor.İngiliz medyasından BBC News, Türkiye'nin pandemiyle başarılı bir şekilde mücadele ettiğini ve çok daha büyük bir felaketi önlediğini belirtti.

Yabancı basının Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarılı çalışmalarına olan ilgi sürüyor. ABD, Japonya medyasının ardından ngiliz medyasından BBC News, Türkiye'nin pandemiyle başarılı bir şekilde mücadele ettiğini ve çok daha büyük bir felaketi önlediğini belirtti.

TÜRKİYE'DE SALGIN KAYNAKLI ÖLÜMLER ABD VE İNGİLTERE'NİN GERİSİNDE

Paylaşılan son verilere göre, Türkiye'de vaka sayısı 165 binin üzerinde ve 4 bin 630 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. BBC News'in yayınladığı haberde, Türkiye'deki koronavirüs kaynaklı ölüm oranının Birleşik Krallık ve ABD'dekinden çok daha düşük olduğu ifade edildi. BBC News'in yayınladığı haberde, diğer ülkelerin de Türkiye'nin bu mücadelesinden ve virüse karşı aldığı tedbirlerden ders çıkarabileceğine dikkat çekildi.

YOĞUN BAKIM SORUMLUSU İLE YAPILAN RÖPORTAJIN DETAYLARI PAYLAŞILDI

İstanbul'da bir devlet hastanesindeki yoğun bakım sorumlusu ile yapılan röportaja da yer verilen haberde, hastalara ana tedavi olarak hidroksiklorokin adlı sıtma ilacının verildiği ve oksijen tedavisiyle birlikte hastanın yoğun bakıma yatışının geciktirilmeye çalışıldığı; ayrıca entübasyondan da kaçınıldığı ifade ediliyor.

'ÜLKENİN YÜKSEK YOĞUN BAKIM KAPASİTESİ VAR?

Diğer ülkelerin hasta yatışlarını çok geç yaptığı, buna bağlı olarak da ilaç tedavilerine de geç başlanıldığı belirtilen haberde, diğer ülkelerin Türkiye'nin virüsle mücadelesinden ders alabilecekleri belirtildi. Öte yandan, Türkiye'nin genç nüfusunun fazla olması ve yüksek yoğun bakım yatak kapasitesinin bir avantaj olduğu aktarıldı. Ancak haberde, Türkiye'de işe yarayan bu yaklaşımın başka ülkelerde aynı etkiyi göstermeyebileceği de aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 10:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Türkiye?nin koronavirüsle mücadelesi İngiliz basınında - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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