Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM genel kurulundaki bilgilendirmenin ardından, emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın vefatıyla Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 61 yaşında erkek bir hastanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.

Bilim Kurulu, restoranlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkelerini belirledi. Buna göre, masaların arasındaki mesafe 1 metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılacak. Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzaktan eğitim derslerinin pazartesi saat 09.00'da başlayacağını belirten Selçuk, "Türkçe 1. saat, 09.30'da matematik başlıyor. Bu dersler, okuldaki gibi 40 dakika değil 20'şer dakikalık sürelerde." dedi.

Bakan Selçuk, LGS ve YKS'ya ilişkin, "Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı. Herkesin duygusal olarak bir ayarlaması var. Belli aylarda belli bir eşik var ve çocuklarım bu sınava hazırlanırken sadece akademik olarak hazırlanmıyorlar, psiko-sosyal olarak da hazırlanıyorlar. O yüzden bunların hepsini düşünüyoruz, her türlü senaryoya hazırız." dedi.

Hükümlü ve tutukluların telefonla görüşme hakları haftada ikiye çıkarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, çocuk bakım kuruluşlarında, çocukların periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramaları ve kontrollerinin yapıldığını bildirdi.

Adalet Bakanlığınca, hükümlü ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığınca Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında 149 bin 382 iş yerinin, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdiği bildirildi. Ayrıca tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatıldı, bunlardan 150'sine idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.

37 işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yarın ve Miraç Kandili'nin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli promosyonunda taahhüt şartının ikinci bir duyuruya kadar geçeci olarak kaldırıldığını duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada hükümetin açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi'ni, parti olarak yürekten desteklediklerini belirterek, "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin milletvekillerine bilgi verdi, hastanelerin durumunu ve sağlık altyapısını anlattı.

Koca, bir iki gün içinde, hızlı tanı kitinin devreye girmiş olacağının belirterek, "Çin'de geliştirilen antijen üzerinden hızla sonuç verebilen, tarama amaçlı olan bu tanı kitini bütün illerimize vererek, pozitif çıktığında referans laboratuvarımızda doğrulamak üzere bir planlama yaptığımızı, sabah itibariyle bugün kargoya verilip yarın geleceğini buradan müjdelemek istiyorum." şeklinde konuştu.

Bilgilendirmenin ardından soruları cevaplayan Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığını bildirdi.