Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bugün eklenen 4 bin 353 kişiyle 78 bin 546'ya ulaştığını, bin 542 hastanın iyileştiğini, toplamda 8 bin 631 kişinin hastalığı yendiğini bildirdi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bugün eklenen 4 bin 353 kişiyle 78 bin 546'ya ulaştığını, bin 542 hastanın iyileştiğini, toplamda 8 bin 631 kişinin hastalığı yendiğini bildirdi.

Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin video konferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Vaka tablosuna ilişkin bilgileri aktaran Koca, "Bu saat itibarıyla bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle birlikte toplam test sayımız 558 bin 413 oldu. Bugün eklenen 4 bin 353 yeni vaka ile toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı. Bin 542 hastamız iyileşti. Toplamda Kovid-19 hastalığını yenen 8 bin 631 vatandaşımız oldu. Artan test sayımıza rağmen artış hızımız azalıyor. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalıyor. İyileşip taburcu olan hasta sayımız hızla artıyor." dedi.

Koca, Twitter hesabından da Türkiye'deki günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 126, toplam vefat sayısı bin 769 oldu. Koca, paylaşımında "İyileşen hasta sayımız yakında 10 binin üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda. Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde azalıyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadesine yer verdi.

31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, 20 Nisan Pazartesi saat 00.00'a kadar büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırlarında uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Türkiye'ye dönmek isteyenlere müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için büyük çaplı bir operasyon başlattıklarını duyurdu. Tahliye operasyonu, 27 Nisan'da tamamlanacak.

İngiltere'den 349 Türk vatandaşı uçakla Ankara'ya getirildi

Tahliye operasyonu kapsamında, İngiltere'den gelen 349 Türk vatandaşını taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Tahliye öncesinde havalimanında yoğun tedbirler alındı. Vatandaşların geleceği dış hatlar terminalinde dezenfeksiyon yapıldı. Bu sırada havalimanına dışarıdan kimse alınmadı.

İnen uçakta bulunan 349 Türk vatandaşı, havalimanında bekleyen sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi. Daha sonra kendilerini bekleyen otobüslere sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak bindirilen vatandaşların, koruyucu maske ve eldiven taktığı görüldü.

Vatandaşlar daha sonra Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina dönemini geçirecekleri Kırşehir ve Kırıkkale'deki yurtlara hareket etti.

Türkiye, Somali'ye tıbbi yardım gönderdi

Türkiye'nin Somali'ye yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tıbbi yardımını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi kargo uçağına yüklenerek, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştırıldı.

Türkiye daha önce İngiltere, İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığınca yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ambulans ve sahra hastaneleri için uzaktan kontrollü solunum cihazı üretildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde denetimler yapıldı

İçişleri Bakanlığınca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 il valiliğine, bugün saat 15.00-00.00 arasında polis ve jandarmanın uygulama yapmasına ilişkin talimat gönderildi. Bu kapsamda market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları gibi yerlerde/alanlarda sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler yapıldı.

Yükseköğretim ve sağlıkta şiddet düzenlemelerini içeren kanun Resmi Gazete'de

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ile sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar, yarı oranında artırılacak. Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Ayrıca Ankara'da Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından "Ankara Bilim Üniversitesi", Kocaeli'nde Avrupa Eğitim Vakfı tarafından "Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi" adıyla vakıf üniversitesi kuruluyor.

Kovid-19 hastalarının kullandığı tekstil ürünlerinde temizlik kuralları

Sağlık Bakanlığının internet sitesindeki, enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, Kovid-19 hastalarında kullanılan çarşaf ve diğer tekstil ürünlerinin temizlik esaslarına ilişkin bilgiler güncellendi. Önlemlere göre, olası veya kesin Kovid-19 hastalarının çarşaf ve diğer tekstil ürünlerinin toplanmasında görevli personel, tıbbi maske, eldiven ve uzun kollu sıvı geçirimsiz önlük giyecek, işlem sonrasında kişisel koruyucu ekipmanları çıkaracak ve el hijyenini sağlayacak.

Hastalar tarafından kullanılan nevresim, çarşaf, havlu gibi tekstil ürünleri, toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek şekilde toplanacak, olası veya kesin Kovid-19 hastalarının çarşaf ve diğer tekstil ürünleri çamaşır torbasına konulacak, çamaşır torbası bu iş için ayrılmış taşıma arabasına yerleştirilecek. Yıkama için deterjan ve 60-90 derecede sıcak su kullanılacak, malzemeler kurutma makinesinde kurutulacak.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:18 Kaynak: AA

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