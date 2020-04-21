Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 673 bin 980, toplam vaka sayısı 90 bin 980, toplam vefat sayısı 2 bin 140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1909, toplam solunum cihazına bağlanan hasta sayısı 1033, toplam iyileşen hasta sayısı 13 bin 430 oldu.

Bugünkü test sayısı 39 bin 703, vaka sayısı 4 bin 674, iyileşen hasta sayısı 1454, vefat sayısı ise 123 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, bugün 1454 hastanın daha şifa bulduğunu ifade ederek, "En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı, sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız." ifadesini kullandı.

4 gün daha sokağa çıkma kısıtlaması

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi Hizmete Alım ve Yerli Solunum Cihazı Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Büyük ideallerle kurulmuş birliklerin, küresel yapıların, uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye, kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Tabii bu başarının gerisinde özellikle 17-18 yılda kurmuş olduğumuz altyapı, özellikle de hükümetlerimiz döneminde attığımız adımların, inşa edilen eserlerin çok büyük önemi var." dedi.

Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin dahi çöktüğü, insanların evlerinde, hastane koridorlarında yetersiz müdahale sebebiyle öldüğü bir dönemde, elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye, yatak ve doktor sayısında değilse bile yoğun bakım yatağı sayısındaki üstünlüğü ile bu sürece gerçekten oldukça avantajlı girmiştir." ifadesini kullandı.

İnşası devam eden 8 şehir hastanesinin büyük bölümünü bu yıl sonuna kadar, kalanlarını da gelecek yıl hizmete almayı planladıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'de tamamen ücretsiz olan pek çok teşhis ve tedavi hizmeti ile ilaca erişimin Batı ülkelerinde nasıl büyük meblağlarla mümkün olduğunun örneklerine her gün rastlıyoruz. Ülkemizde 1,5 milyon vatandaşımızın ücretsiz şekilde evde bakım hizmetini alabildiğini söylediğimiz Batılı dostlarımız sadece buna bile inanmakta güçlük çekiyor." diye konuştu.

Koronavirüs salgını sonrası yeniden kurulacak dünya düzeninde, Türkiye'yi hak ettiği yere ulaştırmak için daha çok çalışacaklarını dile getiren Erdoğan, "Bir olmaya, beraber olmaya, iri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya çok büyük önem veriyoruz. Cumhur İttifakı bunun için var. Cumhur İttifakı ile beraber Sayın Bahçeli ile el ele vermiş olduğumuz dayanışmayla yeni dönemde yeni yatırımlarla yeni eserlerle yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "Onlarca mühendis bir araya geldi, gece gündüz çalıştılar ve büyük bir özveriyle sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarını indirdiler. Bugün testleri tamamlanmış ürünlerin bir kısmını Sağlık Bakanlığımıza teslim ediyoruz. İnşallah mayıs sonuna kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Erdoğan başkanlığında yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleri ile temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceklerini söyledi.

Erdoğan, "23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında ise günlük hayata etkisini en az düzeyde tutacak şekilde yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak, salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesi de atmaya başlayabiliriz. Tüm sektörlerin buna göre hazırlıklarını yapmalarında fayda görüyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite hastanelerinin hizmet kalitelerini yükseltebilmeleri için çeşitli unvanlarda 8 bin 635 sözleşmeli personel ve 5 bin 865 sürekli işçi kadrosu ihdas edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 500 milyon lirayı aşkın ilave kaynak sağladık." ifadesini kullandı.

Kısa çalışma ödeneğine 3 milyondan fazla sigortalı için başvuru yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için ödeneğe başvurduğunu açıkladı.

Selçuk, başvuruların yüzde 40'ının imalat, yüzde 15'inin toptan ve perakende ticaret sektöründen yapıldığına değindi.

Bakanı Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.

Bakan Koca'dan yerli solunum cihazı teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli solunum cihazı üretiminde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Bakan Koca, Twitter'dan yerli solunum üretimine ilişkin, "Henüz hastalık sınırlarımıza girmeden ihtiyacı görüp yerli ve milli imkanlara güvenerek başlattığımız solunum cihazı projemiz seri üretimden çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürler." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 673 bin 980, toplam vaka sayısı 90 bin 980, toplam vefat sayısı 2 bin 140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1909, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 1033, toplam iyileşen hasta sayısı 13 bin 430 oldu.

Bugünkü test sayısı 39 bin 703, vaka sayısı 4 bin 674, iyileşen hasta sayısı 1454, vefat sayısı ise 123 olarak kayıtlara geçti.

Teravihler evde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda, bu yıl ramazan faaliyetlerine yurt içinde ağırlık vereceklerini bildirdi.

İftar sofraları kurmak yerine iftar paketleri, gıda paketleri, alışveriş yardım kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını belirten Erbaş, "Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes, ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilirler. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır." dedi.

Bahçeli'den koronavirüs değerlendirmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınına ilişkin, "İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin salgın dönemini en az hasarla hızlı bir şekilde aşacağını, yaraların da milli birlik ruhuyla sarılacağını vurgulayan Bahçeli, "Kriz seviciler, alınan ve ekonomiyi zırha büründüren tedbirlerden dolayı sukutuhayale uğrayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Partili belediyelere "Ramazan Ayı Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki imzasıyla 780 belediyeye gönderilen genelgede, iaşe yardımlarının mümkün olduğunca ramazan başlamadan önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya çalışılması ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara durumlarına göre yardım ve sıcak yemek ikramı yapılabileceği belirtildi.

Genelgede iftar ziyareti yerine belediye başkanlarının her gün en az 10 vatandaşın evine telefon ile misafir olarak yanlarında olduğunu hissettirmesi, görüşmede vatandaşların ihtiyaçlarının sorulması istendi.

İngiltere'den Türk vatandaşları getirildi

İngiltere'de bulunan 337 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçakla Türkiye'ye getirildi.

Aralarında bir bebeğin de bulunduğu yolcular, sağlık kontrolü sonrası otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kırıkkale'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.