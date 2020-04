Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 611 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 119 kişinin hayatını kaybettiğini, 1488 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre 21 Nisan'da yapılan 39 bin 429 testle birlikte bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 713 bin 409'a yükseldi. Vaka sayısı 4 bin 611 artarak 95 bin 591'e, vefat edenlerin sayısı 119 artarak 2 bin 259'a çıktı.

Verilere göre son 24 saatte 1488 kişi daha iyileşti ve toplam iyileşen hasta sayısı 14 bin 918 oldu. Toplam entübe hasta sayısı 1006, yoğun bakım hasta sayısı ise 1865 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." mesajını paylaştı.

Ramazan tedbirleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını sürecine ilişkin "Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz" dedi.

Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yaptığı konuşmada, "gelinen noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladıklarını gördüklerini" ifade etti.

Erdoğan, "Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Dünkü kabine toplantımızda, tüm bakan arkadaşlarımıza, bu konuda gereken ikazları yaptık, talimatları verdik." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının genelgeleri

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, ramazanda alınacak tedbirlere ve 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelgeler gönderdi.

Ramazan tedbirlerine ilişkin genelgeye göre ramazanda iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinlikler ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

Trafik yoğunluğunun önlenmesi için iftardan en az 3 saat önce toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacak.

İftar saati ve öncesindeki kuyruklar Kovid-19 riskini artıracağından fırınlardaki ekmek üretimi ve siparişler, iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.

Ramazanda türbe ziyaretleri kısıtlanacak, mezarlıklara giriş çıkışlar ayrı planlanacak, arife ve bayramda mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak.

Ramazanı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayan işletmelere yönelik denetimler artırılacak, gerekli idari işlemler ivedilikle yapılacak.

Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına izin verilmeyecek, hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelge

Bakanlığın diğer genelgesinde de 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan saat 24.00 arasında istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi.

Genelgeye göre, uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 Nisan'da olduğu gibi 22 Nisan Çarşamba da market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma ise market ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı hariç) araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Hafta sonunda ise market ve bakkallar kapalı olacak.

Kısıtlamaların olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

Genelgede, hangi sektörlerde çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından istisna tutuldukları tek tek belirtilerek, istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalmasının esas olduğu belirtildi.

Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında aykırılığın durumuna göre idari ve adli işlemler yapılacağı da genelgede yer aldı.

"Perakende sektörü hazırlıklı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anadolu Ajansı (AA) Özel Yayını"nda perakende sektörünün, ramazana ve yeni tip koronavirüs tedbirlerinin etkisiyle oluşan ek talebe karşı gerekli hazırlıkları yaptığını belirterek, "Vatandaşlarımız günlük alışverişlerini yapsınlar, daha fazla stoğa ihtiyaç yok. Cumartesi, pazar gününe yetecek kadar ürünlerini buzdolabına koyarlarsa taze taze bunları yerler, pazartesi günü yine alışverişlerini yapabiliyor olacaklar." dedi.

Ankara'da atık sulardan alınan numunelerin test edildiğini ve koronavirüse rastlanmadığını ifade eden Pakdemirli, İstanbul ve diğer yerlerden de numuneler alındığını bildirdi. Pakdemirli, salgın sürecinde bile gıda işletmelerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Diğer bakanlıkların çalışmaları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 ilin milli eğitim müdürü ile video konferans sistemiyle gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına başkanlık etti. Her hafta il il ihtiyaçların değerlendirildiği toplantıda, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek çalışmaları, uzaktan öğretmen eğitimi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ele alındı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında yeni tip koronavirüse ilişkin koordinasyon toplantısının 6'ncısı yapıldı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Adalet Bakan Yardımcıları ve bakanlık bürokratlarının katıldığı toplantıda, adalet hizmetlerinde, Kovid-19'a yönelik tedbirler değerlendirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19 pandemisinin sektörler üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla video konferans üzerinden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Çelik, Demir ve Demir Dışı Metaller ve Maden Sektörleri İhracatçıları Birliği başkanlarıyla görüştü. Pekcan, görüşmelerinde salgının ticarete olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla birçok tedbir aldıklarını belirtti.

İhracatçılara salgından daha kolay toparlanan bölge ve ülkelere yönelmelerini öneren Pekcan, " Singapur, Güney Kore, Japonya, Çin gibi ülkelere yönelerek, bu dönemde Avrupa'nın yavaşladığı dönemde biz daha hızlı ticaretimizi, ihracatımızı artırabiliriz. Bu yönde sizlerin önerilerine açığız ve sizlere destek vermeye her zaman hazırız." dedi.

Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, infaz düzenlemesiyle tahliye edilen ve gidecek yeri bulunmayan kadınları, koronavirüs önlemleri çerçevesinde ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirdiği duyuruldu. Bakanlığın, kadın konukevlerinde kalan ve sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavisi tamamlananlar ile ilk defa hizmet alacak şiddet riski bulunan kadınlar ve çocukları için sosyal izolasyonun sağlandığı ayrı birimler oluşturduğu, huzurevleri gibi yatılı tüm kuruluşlarla birlikte kadın konukevlerinde de personelin 7, 14 gün gibi periyotlarda dışarı çıkmadan görev yaptığı açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan yapılan açıklamada, madencilerin bu ay sonuna kadar vermeleri gereken bazı rapor ve beyanlara yönelik sürenin Kovid-19 salgını nedeniyle 30 Eylül 2020'ye kadar uzatıldığı, mali yükümlülüklerden devlet hakkı ve ruhsat bedellerinin ödeme sürelerinin 28 Aralık 2020'ye kadar ertelendiği belirtildi.

Ulusal Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında "Ulusal Pandemi Koordinasyon Kurulu" bir kez daha toplandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin başkanlığında, ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları, Türk Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının seyrine ilişkin bilgi verildi ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler değerlendirildi.

Bazı yerleşim birimleri karantinaya alındı

Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyü, Batman'ın Kozluk ilçesinin Ortaca köyü, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Pınarbaşı beldesi Kaya Mahallesi, Kilis'in Beşenli köyüne bağlı Aşağı Beşenli mezrası, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyü, Bitlis'in Yolalan beldesi koronavirüs vakaları nedeniyle karantina altına alındı.

Yine il hıfzısıhha kurullarınca Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinin Konuklu Mahallesindeki bir bina, Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartman ve Kırklareli'nin Dolhan köyünün karantinaya alınmaları kararlaştırıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyünde karantina süresi uzatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinin Yenice, Süleyman Şah ve Olukyanı mahalleleri, Haliliye ilçesinin İpekyol ve Sancaktan mahalleleri, Karaköprü ilçesinin Narlıkuyu mahallesi, Siverek ilçesinin Dicle ve Bağlar mahallelerindeki sekiz bina, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Yenibeyler köyündeki Güneysökü mahallesi, Malatya'nın Akçadağ ilçesinin Küçükkürne mahallesi ve Kayseri'deki bir apartmana yönelik karantina kararları kaldırıldı.

Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi, salgının yayılmasını engellemek için bazı istisnalar dışında, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu'dan Bilecik'e yapılacak tüm giriş çıkışların 21 Nisan saat 24.00'den itibaren ikinci bir karara kadar geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar gözlem altında

Almanya, İngiltere, Çekya, Kırgızistan, Suudi Arabistan, Macaristan, Belçika ve Romanya'dan THY'ye ait uçaklarla, Irak'tan ise otobüslerle yurda getirilen Türk vatandaşları çeşitli illerdeki yurtlarda gözlem altına alındı.

Cezayir'den getirilerek, Şanlıurfa'da gözlem altına alınan 315 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından kaldıkları yurttan ayrıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüklerince birçok ildeki ihtiyaç sahibi vatandaşa gıda yardımı ulaştırıldı.