Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 3 bin 116 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 101 bin 790, can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 962 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 115 hasta vefat etti, 2 bin 14 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 791 bin 906, toplam vaka sayısı 101 bin 790, toplam vefat sayısı 2 bin 491, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1816, toplam solunum cihazına bağlanan hasta sayısı 982, toplam iyileşen hasta sayısı 18 bin 491 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız" değerlendirmesinde bulundu. Koca, "Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791 bin 906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin." ifadesini kullandı.

Türkiye İstiklal Marşı'nı söyledi

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı.

Vatandaşlar, saat 21.00'i gösterdiğinde çocuklarıyla balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Balkonlar, Türk bayrağı ile donatılırken, pencerelere 23 Nisan özel süsleri asıldı.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Almanya'dan 329, Azerbaycan'dan aralarında 3 bebeğin de bulunduğu 185, Suudi Arabistan'dan 176 ve Fransa'dan 320 Türk vatandaşı THY uçaklarıyla Ankara'ya getirildi.

İngiltere ve Rusya sağlık bakanlarından Türkiye'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ve Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile telefon ve video konferans yöntemiyle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde, Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği imkanları ele alındı, ülkeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu. İki bakan da Türkiye'den tedarik edilen tıbbi malzemeler için Bakan Koca'ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile yaptığı telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları ve ikili ticari ilişkiler ele alındı.

UNESCO üyesi ülkelerin Kültür Bakanları video konferansla görüştü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) üyesi ülkelerin Kültür Bakanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kültür sektörüne etkilerini ele almak üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Türkiye'yi temsilen Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ramazan mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazan dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bir musibetle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde ramazanı şerifi vesile edinerek içten ve samimi dualarımızla insanlığın bir an önce bu musibetten kurtulması için yüce Mevla'ya niyazda bulunalım." dedi.

Erbaş, "Dinimizin bizden istediği en önemli hasletlerden ve tarihten bugüne milletimizin yaşattığı güzel ahlak örneklerinden biri olan yardımlaşma ve dayanışmayı, birçok iyilik ve güzelliğin tecelli ettiği bu bereketli ayda adeta bir seferberliğe dönüştürelim." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan için sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarını bir günlüğüne çocuklara bıraktı.

Sağlık Bakanı Koca da Kovid-19 salgını nedeniyle oluşturulan Bilim Kurulunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuk üyelerce toplandığı bir video paylaştı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları ise hazırladıkları videoyla salgın sebebiyle göremedikleri çocukları başta olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.