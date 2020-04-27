Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

26 dakika önce

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 357 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 99 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 110 bin 130, toplam can kaybının 2 bin 805 olduğu açıklandı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 357 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 99 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 110 bin 130, toplam can kaybının 2 bin 805 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 30 bin 177 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 357 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 99 hasta vefat etti, 3 bin 558 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 889 bin 742, toplam vaka sayısı 110 bin 130, toplam vefat sayısı 2 bin 805, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1776, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 883, toplam iyileşen hasta sayısı 29 bin 140 oldu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitemizin 30 bini kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti." bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, Kovid-19 salgını sırasında diş tedavisine ilişkin işlemler, tedavi öncesi ve sonrasında uyulması gerekenler güncellendi.

İsveç'teki Türk hasta Türkiye'ye getirildi

İsveç'in Malmö kentinde Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in sosyal medyadan yayımladığı yardım çağrısı karşılık buldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Gülüşken'in 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderdi.

Emrullah Gülüşken ve ailesi, gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Gülüşken ailesinin fertlerini taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi ve havalimanından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek." ifadesini kullandı.

Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla, yardım çağrılarına ses veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, sosyal medya hesaplarından teşekkür ederek, "Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye." dedi.

Gülüşken'in, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ilgi gördü.

Erdoğan, Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'ten uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Twitter hesabından, "Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimizle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz." ifadesini paylaştı.

Görüşmesinde, Leyla Gülüşken'in hatırını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Babanız Türkiye'ye ulaştı. İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar. Artık emin ellerde, Rabb'im şifalar versin inşallah. Görevimizi yaptık, yapmaya mecburuz. Sağlıkta hamdolsun dünyada artık Türkiye sayılı ülkelerden birkaç tanesinden bir tanesi. Hiç endişe etmeyin. Biz tıbben üzerimize ne düşerse, bunları harfiyen yerine getireceğiz. Takibini yapacağız, merak etme. Hiç endişe etmeyin. Takip ediyoruz. Benim kendi danışmanım da kardiyologdur. O da işi yakından takip edecek. İnşallah sonu da hayır olur. Dua edelim, üzerimize düşeni de yapalım."

"63 milyonu aşkın vatandaş 4 gün evde kaldı"

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'da sona erdi.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi. Bakanlıkça, dün saat 20.00 itibarıyla 51 ildeki 2 ilçenin tamamında, 1 ilçenin merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezrada olmak üzere toplam 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı açıklandı.

Bakanlık, "4 günü kapsayan süreç içerisinde 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma kısıtlaması kararına daha önceki kısıtlama kararlarında da olduğu gibi evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum sağlamıştır." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda toplumsal birlikteliğe dikkati çekti. Sosyal medya hesaplarından "birliktebaşaracağız" konu etiketiyle yaptığı paylaşımında Oktay, "Birlikte aynı sofrada buluşacağımız, omuz omuza saf tutacağımız, birlikte gülüp kucaklaşacağımız günler yakın. Bugüne kadar birlikte başardık bundan sonra da birlikte başaracağız." mesajı verdi.

Çeşitli ülkelerdeki Türk vatandaşları yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı, Dışişleri Bakanlığı ve Dakar Büyükelçiliğinin koordinasyonunda, Türk vatandaşlarının ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için THY tarafından gönderilen uçak, Senegal ve Moritanya'dan Türk vatandaşlarını alarak İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Yurda dönen vatandaşlar, tedbirler kapsamında Düzce'de yurda yerleştirildi.

Etiyopya'da bulunan 289 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı, Kayseri Havalimanı'na indi. Türk vatandaşları, daha sonra kara yoluyla karantina sürecini geçirecekleri kentteki yurtlara gönderildi.

Cibuti ve Somali'de bulunan 207 Türk vatandaşını taşıyan THY'ye ait uçak ise Kapadokya Havalimanı'na indi. Yolculardan 123'ü Nevşehir'de gözlem altında tutulacakları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ayşe Hümaşah Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilirken, diğerleri öğrenci yurduna yerleştirilmek üzere otobüslerle polis eşliğinde Niğde'ye gönderildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında Katar'daki Türk vatandaşlarından 162'si Ankara'ya, 292'si İzmir'e getirildi. Yolcular, karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Çankırı ve Manisa'ya gönderildi.

Engelli ve yaşlı hizmetlerinde yeni önlemler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşların Kovid-19'dan korunması için yeni önlemler aldıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının salgınla mücadelede yerli üretimi artırmak için yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları kapsamında, sağlıkçıların numune aldıkları sırada hastalarla temas etmelerini önlemek için "İzole Numune Alma Ünitesi" cihazı üretildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin, "Ar-Ge merkezlerinde görev yapan öğretmenlerimizden her geçen gün yeni bir müjdeli haber almanın heyecanını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Koronavirüs salgını sonrası ekonomideki daralma süreci Türkiye'yi de tabii ki etkileyecek ancak Türkiye'nin bir avantajı var; Türkiye kamu borçluluğu bakımından dünyadaki en avantajlı ülkelerden birisidir. Bizim borcumuz bu anlamda ciddi bir şekilde azalmış vaziyettedir." dedi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerini salgın ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda 11 Mayıs'a kadar durdurdu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kovid-19'dan korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 12:42 Kaynak: AA

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