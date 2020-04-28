Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

6 saat önce

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bugün yapılan 20 bin 143 test sonucunda 2 bin 131 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 95 kişi vefat etti, 4 bin 651 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 918 bin 885, toplam vaka sayısı 112 bin 261, toplam vefat sayısı 2 bin 900, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1736, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 882, toplam iyileşen hasta sayısı ise 33 bin 791 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni önlemleri açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemleri anlattı.

Yürütülen mücadelenin somut neticelerinin alınmaya başlandığı bir döneme girildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik. Küresel bir felaket halini alan Kovid-19 hastalığının üstesinden gelerek, inşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz. Bu hafta sonu da 31 ilimizde 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Vatandaşlarımızın 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24.00'e kadar devam edecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmesini bekliyoruz. Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini, 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Çiftçilerimizin mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan Hazine destekli kredi geri ödemelerini de faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.

Şimdi de herhangi bir ön şart aramaksızın başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen herkese biner lira yardım yapacağımız üçüncü bir destek paketini devreye aldık. Üçüncü faz salgın sosyal destek programına başvurular 4,5 milyonu bulmuştur. Amacımız hiçbir vatandaşımızın salgın hastalıkla mücadele sürecinde temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma düşmesine meydan vermemektir. ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz. Malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait askeri nakliye uçakları yarın Amerika'ya hareket ediyor."

-Lise öğrencileri için ikinci "Soru Destek Paketi" erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise öğrencilerine yönelik 750 sorudan oluşan ikinci "Soru Destek Paketi"ni "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB, koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak okul dışında, uzaktan devam eden eğitim sürecinde öğrencilere ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için özel bir çaba sarf ediyor.

Lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk tekrar testlerinden oluşan Soru Destek Paketi, 9 Nisan'da yayımlanmıştı.

750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketi de bugün paylaşıldı. Böylece lise öğrencileri için bir ayda tüm derslerden yayımlanan soru sayısı 1240'a ulaştı.

Meslek lisesi öğretmenlerinden hava dezenfekte cihazı

İstanbul Maltepe Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığınca, koronavirüs salgınıyla mücadelede yerli üretimi artırmak için yürütülen Ar-Ge çalışmaları kapsamında, yazılımı ve donanımı kendilerine ait olan iki cihazın üretimini gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde koronavirüsle mücadele kapsamında üretimi yapılan cihazlara ilişkin bilgi verdi.

Her gün yeni bir müjde aldıklarına bildiren Selçuk, "Öğretmenlerimiz üretim ve saha tecrübeleriyle üretmeye devam ediyor. Yazılım ve donanımı öğretmenlerimize ait iki cihazın daha müjdesi geldi. Ozon hava dezenfeksiyon cihazı ve temassız termometre hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'dan getirilen Türkler yurtlara yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan yurda getirilen 252 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa'nın Nilüfer ve İnegöl ilçelerindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul Havalimanı'na inen yolcular, buradan otobüslerle Bursa'ya getirildi.

Merkez Nilüfer ilçesine getirilen 125 kişi, sağlık kontrollerinin ardından AFAD ekipleri eşliğinde, kendileri için hazırlanan Mehmet Zahid Kotku Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

İnegöl ilçesine getirilen 127 kişi de sağlık kontrollerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şirin Hatun Öğrenci Yurdu'na alındı.

Asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 402 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 42 günde koronavirüse ilişkin asılsız ve provokatif paylaşım yapan 855 şüpheliden 402'sinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli şahıs tespit edildi, 402 şahıs yakalandı." bilgisi paylaşıldı.

Tedbirlere uymayanlara ceza

Denizli'de geçen hafta, koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 1171 kişiye toplam 681 bin 275 lira ceza uygulandı.

Samsun'da ise yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde tedbirleri ihlal eden 1761 kişiye bir milyon 361 bin 474 lira idari para cezası kesildi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 12:24 Kaynak: AA

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