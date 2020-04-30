Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 44 bin 22'ye yükseldiğini bildirdi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 44 bin 22'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 498 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 936 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 89 hasta vefat etti, 5 bin 231 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 991 bin 613, toplam vaka sayısı 117 bin 589, toplam vefat sayısı 3 bin 81 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 574, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 831, toplam iyileşen hasta sayısı 44 bin 22 olarak gerçekleşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından verilerle birlikte, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44 bini, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım." değerlendirmesini paylaştı.

Koca, Bilim Kurulu Toplantısının bitmesiyle düzenlediği basın toplantısında ise Kovid-19'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir hastanın evine gönderilmediğini ifade eden Koca, tedavinin, belirti gösteren herkese mümkün olan en erken aşamada uygulandığını anlattı.

Bakan Koca, sahada 5 bin 849 filyasyon ekibinin görev yaptığını, bu ekiplerin hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin 390 kişiyi tespit ettiğini bildirdi.

"Pik dönemindeyiz"

Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranının yüzde 58'den 10'a, entübe hastalardaki vefat oranının ise yüzde 74'ten yüzde 14'e gerilediğini aktaran Koca, "Salgındaki vefat oranıyla Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en düşük vefat oranına sahiptir. Dünyada 80. sırada yer almaktadır. Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz, bir düşüş trendine girdiğini de görüyoruz." bilgisini paylaştı.

Enfekte olan sağlık çalışanı sayısının 7 bin 428 olduğunu belirten Koca, bunun toplam vakalar içindeki oranının ise yaklaşık yüzde 6,5 olduğunu dile getirdi. Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönem, vakaların daha az görüldüğü illerimizde tamamen vaka seyrine göre tedbirleri gevşetebiliriz." dedi.

Türkiye, Kovid-19'la mücadelede kullanılmak üzere ABD'ye tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.

Uçağı, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker karşıladı.

Yardım kolilerinin üzerinde, Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır." sözlerinin Türkçe ve İngilizcesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu

Tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a mektubu da iletildi. "Sayın Başkan, Değerli Dostum" ifadesiyle başladığı mektubunda Erdoğan, küresel ölçekte kriz yaratan Kovid-19 salgınının Türkiye, ABD ve dünyada yol açtığı sınamalara karşı sürdürülen iş birliğine büyük önem atfettiğini belirtti.

Erdoğan, gerek salgınla mücadelenin gerektirdiği temel ihtiyaçların karşılanmasında gerek normalleşme sürecinde, Türkiye'nin, ABD'nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda, "Bölgemizdeki son gelişmeler, Türk-ABD ittifakının ve iş birliğinin en güçlü şekilde sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde, Kongre ve ABD basını da salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacak ve ortak sorunlarımızla ortak mücadelemizin gerektirdiği anlayış içinde hareket edecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne Kovid-19'la mücadelesine katkı sağlamak amacıyla tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan tıbbi yardım kolilerini taşıyan TSK'ye ait uçak, Kayseri Erkilet Havaaalanı'ndan hareket etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Selçuk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacağını, öğrencilerin not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçeceğini kaydetti.

Bakan Selçuk, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." dedi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında TBMM yerleşkesine getirilen ziyaretçi yasağı, 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, 1-31 Mayıs 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 12:10 Kaynak: AA


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