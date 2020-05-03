Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

33 dakika önce

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1983 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 78 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 124 bin 375, toplam can kaybının 3 bin 336 olduğunu, 4 bin 451 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 58 bin 259'a ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1983 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 78 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 124 bin 375, toplam can kaybının 3 bin 336 olduğunu, 4 bin 451 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 58 bin 259'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 318 test yapıldı. Bu kapsamda 1983 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 78 kişi vefat etti, 4 bin 451 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366, toplam vaka sayısı 124 bin 375 ve toplam vefat sayısı 3 bin 336'ya ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1445, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 778, iyileşen toplam hasta sayısı da 58 bin 259 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun 2,5 katına yakın." ifadelerini kullandı.

Gebze'ye günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar

Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komiteleri telekonferans toplantısına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Normalleşme sürecinde, sanayi üretiminin Kovid-19 tedbirlerine uygun ve güvenle devamı için çalışmaları başlattıklarını aktaran Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek." açıklamasını yaptı.

Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Somali'ye aralarında yerli yoğun bakım solunum cihazının da bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Milli Savunma, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca hazırlanan malzemeler, dün gece Etimesgut Askeri Havaalanı'nda A 400M tipi nakliye uçağına yüklendi.

Uçakta, ilk etapta 5 bin adet üretilen yerli yoğun bakım solunum cihazından 10 adet, tanı kiti, tulum ve maske gibi çok sayıda önleyici sağlık malzemesi yer aldı.

Böylece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 14 günde seri üretimine başlanan yerli yoğun bakım solunum cihazının gönderildiği ilk yabancı ülke, hiç solunum cihazının olmadığı öğrenilen Somali oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkanları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo'ya, Türkiye'nin Somali'ye tıbbı malzeme ve solunum cihazı yardımıyla birlikte bir de mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda, "Türkiye her konuda olduğu gibi bu hususta da Somali Hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir. Bugün ülkenize gönderdiğimiz tıbbi yardım malzemesinin de sizlerin salgınla mücadelesine destek olacağını ümit ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Vefa İletişim Merkezlerine 4 milyon 652 bin 827 talep ulaştı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, bugüne kadar Vefa İletişim Merkezlerine 4 milyon 652 bin 827 talep ulaştığını, bunların 4 milyon 284 bin 529'unun karşılandığını bildirdi.

İstanbul Muratbey Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda, izin belgesi beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmak istenilen toplam 2 milyon 78 bin 200 adet tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.

Suudi Arabistan'dan Ankara'ya getirilen 169 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Nevşehir'de yurda yerleştirildi.

Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 12:08 Kaynak: AA


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