Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

6 saat önce

Türkiye'de son 24 saatte 1542 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786, iyileşen hasta sayısı 92 bin 691 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 1542 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786, iyileşen hasta sayısı 92 bin 691 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 187 test yapıldı, 1542 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti.

Toplam test sayısı 1 milyon 370 bin 598, vaka sayısı 138 bin 657, vefat sayısı 3 bin 786 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1154, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 598 ve iyileşen sayısı 92 bin 691 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak, mücadelemizi ciddiyetle hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" ifadesini kullandı.

"Kontrollü sosyal hayat"a geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler bugünden (Pazartesi) itibaren faaliyete geçecek.

Berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek.

Daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran AVM'lerde, restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyet gösterecek.

AVM'lerdeki mağazalara 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınacak. Deneme kabinlerinde kalma süresi 10 dakikayla sınırlandırılacak.

Pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye ve nalburiye malzemeleri satan esnafın ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması zorunlu olacak, satış yerleri arasında 3 metre mesafe bulunacak.

Kuveyt'teki 253 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Kuveyt'teki 253 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden aprona taşındı.

Pasaport kontrolünün ardından yolcular, uçaktan sırayla inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti.

Yolcular, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Yozgat'taki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna gönderildi.

13 bin 716 kişiye adli ve idari işlem

İçişleri Bakanlığı, 8-10 Mayıs'ta kısıtlama kararına uymayan toplam 13 bin 716 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.

24 il için getirilen şehir giriş çıkış kısıtlaması ile ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamaların (istisnalar hariç) aynı şekilde devam ettiği belirtildi.

111 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. 61 ilde, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir süredir evlerinde kalan ancak bugün dört saatliğine dışarı çıkma imkanı bulan 65 yaş üstü vatandaşlara sabırları için teşekkürlerini sundu.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 12:02 Kaynak: AA


Son Dakika

Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi başladı         
00:00
Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi         
23:59
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi         
23:46
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz         
23:40
Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı         
23:28
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı         
22:38
İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu         
22:38
Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı         
22:12
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı         
22:11
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı         
21:57
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü         
21:32
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı         
21:28
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi         
21:02
Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz         
20:57
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı         
20:55
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı         
20:40
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak         
20:39
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti         
19:46
Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak         
19:30
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı         
19:29
AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti         
19:08
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi         
19:01
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı         
19:00
Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu         
18:56
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi         
18:22
50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı 50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı         
18:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz         
18:20
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur         
18:11
Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü         
17:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 06:45:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]