Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

6 saat önce

Türkiye'de son 24 saatte 1639 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 143 bin 114, toplam can kaybı 3 bin 952 oldu, 2 bin 826 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715'e ulaştı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 1639 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 143 bin 114, toplam can kaybı 3 bin 952 oldu, 2 bin 826 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 332 test yapıldı. Bu kapsamda 1639 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 58 hasta vefat etti, 2 bin 826 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 474 bin 3, toplam vaka sayısı 143 bin 114 ve toplam vefat sayısı 3 bin 952'ye ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 998, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 535, iyileşen hasta sayısı 101 bin 715 oldu.

Bilim Kurulu toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Salgının başlangıcından bu yana izlediği strateji, tedavideki yenilikçiliği ve tedbirleriyle Türkiye'nin dünyanın gündeminde olduğunu belirtten Koca, özetle şunları söyledi:

"Salgının 5'inci haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında. İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı. Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor. Sayıları 6 bin 239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar. Dışarıya maskesiz çıkmak, yarı açık şekilde maske kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz. Bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak, bu dönemi daha sağlıklı götürme eğilimindeyiz. TÜİK'le 150 bin kişinin taranmasını, PCR testini yapmak istiyoruz ama eğer becerebilirsek PCR'a ilave olarak antikor testi de yapmak istiyoruz. Muhtemelen haftaya başlanmış olur. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması, Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi. Özellikle salgının gelecek haftaki seyrine göre gerekirse gündeme alacağız. Camilerin ibadete açılmasına ilişkin de Bilim Kurulumuzda bu anlamda bir gündem olmadı ama önümüzdeki günler zannediyorum bu konu gündeme gelmiş olur. Eğer olabilme durumu olursa tedbirli, belli esasları, kuralları olma kaydıyla, o durumda da Bakanlar Kurulunda zaten gündem olmuş olur."

İçişleri Bakanlığından ek genelge

İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması adına il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18- 19 Mayıs'ta açık olacağını bildirdi.

Bakanlığın sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili valiliklere gönderdiği ek genelgeye göre YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması adına nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs'ta hizmet vermeye devam edecek.

Ayrıca Geçici Vergi Dönemine (ocak-şubat-mart) Ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi Beyanı ve Ödeme dönemi olduğu için 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde serbest muhasebeci, mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler ve çalışanları 31 Mayıs'a kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Uzun bir aradan sonra çocuklar parkları doldurdu

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra park ve bahçeleri doldurdu.

Hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan 0-14 yaş arası çocuklar, aileleriyle güneşli havada dışarıda oynamanın tadını çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çoğunlukla maskeleriyle sokağa çıkan çocuklar, parklarda, oyun alanlarında eğlendi.

Tedbirlere ilişkin kılavuz ve kontrol listeleri yayımlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, koronavirüsle mücadele kapsamında kuaför, güzellik salonları, konaklama hizmetleri ve toplu taşıma araçlarıyla şehirler arası ulaşımda alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz ve kontrol listeleri yayımladı.

Buna göre mola yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Garlarda benzer işi yapan görevli sayısı, asgari oranda tutulacak. Taşıt içi, doğal yollarla havalandırılacak.

Toplu taşıma araçlarının taşıma kapasiteleri yarı yarıya düşürülerek yeni oturma düzeni ayarlanacak. Garlarda bilet satanlar ile araçlardaki görevliler yola çıkmadan önce ellerini yıkayacak.

Konaklama hizmeti veren yerlerdeki resepsiyonlarda, çalışan ile müşteri arasına şeffaf paravan konulacak.

Animasyon görevlileri ve fitness eğitmenleri sosyal mesafenin korunmasına dikkat edecek. Mümkün olduğunca takım oyunları ve dans gibi etkinliklerden kaçınılacak.

Manikür ve pedikür gibi işlemlerde kişiye özel aletler kullanılacak. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinden kaçınılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından hijyen genelgesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin kontrollü normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama tesislerinde alınacak önlemlere ilişkin genelge yayımlandı.

Buna göre havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler ve şezlong grupları dahil genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek.

Misafirlerden, son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlere, varsa kronik rahatsızlıklarına ve Kovid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek.

Hamam, sauna, masaj üniteleri gibi SPA üniteleri, Sağlıklı Turizm Sertifikası bulunmayan tesislerde hizmete açılmayacak.

Genel kullanım alanlarında yer alan çay, kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçlar kaldırılarak, misafirin, servis elemanı aracılığıyla hizmet alması sağlanacak.

Tesisler içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun bahçesi ve alanı gibi üniteler hizmete açılmayacak.

Hastalık şüphesi gösteren misafir veya personelin belirlenmesi halinde, yetkililere haber verilecek, sağlık kuruluşunca hasta devir alınıncaya kadar izole edilecek.

Bakanlık bankalardaki tedbirleri belirledi

Normalleşme sürecinde Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca "Banka Şubelerinde Korunma ve Kontrol Önlemleri" başlıklı rehber hazırlandı.

Rehbere göre bankalardaki bekleme alanında en fazla işlem bankosu kadar müşteri bulundurulacak.

Numaratörler tıbbi maske takan tek kişi tarafından kullanılacak ve sabah akşam uygun şekilde temizlenecek.

Müşteriler ve bankoda çalışan görevliler arasında en az bir metre mesafe olacak.

Şube içerisinde insanlarla sürekli yüz yüze, arada 1 metre veya daha kısa mesafe kalacak şekilde temas eden çalışanlar tıbbi maske takacak.

Güvenlik görevlileri üst araması yapacakları durumlarda maske, gözlük, yüz koruyucu olmak üzere kişisel koruyucu ekipman kullanacak.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 12:12 Kaynak: AA


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