Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 1610 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 41 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 148 bin 67 ve can kaybı 4 bin 96 olurken, 2 bin 4 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 108 bin 137'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 236 test yapıldı. Bu kapsamda 1610 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 41 kişi vefat etti, 2 bin 4 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 589 bin 625, vaka sayısı 148 bin 67, vefat sayısı 4 bin 96, yoğun bakımdaki hasta sayısı 906, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 474, iyileşen sayısı ise 108 bin 137 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.

15 ilde sokak ve caddeler boş kaldı

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 16-19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00 itibarıyla başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde şehirlerin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline karşı sokak, park ve caddelerde uygulama yaptı. Kısıtlama, 19 Mayıs Salı gece yarısı sona erecek.

Türkiye, sağlık turizminde 31 ülkeye kapısını açıyor

Sağlık Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecinde sağlık turizmi kapsamında, 20 Mayıs'tan itibaren 31 ülkeden gelecek hastaların kabul edileceğini bildirdi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin imzalı "Kovid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler"i içeren resmi yazı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile tüm valiliklere gönderildi.

Resmi yazıda, Kovid-19 ile mücadele süresince uluslararası sağlık turizmi kapsamında Türkiye'den sağlık hizmeti almak isteyen hastaların kabul şartları, ülkeye girişleri, hastaneye yatış, tedavi, taburculuk ve izolasyon kuralları ile hasta ve refakatçilere yönelik alınacak tedbirlerin belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, uluslararası sağlık turizmi kapsamında, 20 Mayıs 2020'den itibaren Irak, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Somali, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Almanya, İngiltere, Hollanda, Pakistan, Kırgızistan ile KKTC'den gelecek hastalar kabul edilecek.

"28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde NTV canlı yayınında, Kovid-19 salgınının turizme etkileri ve beklentilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birçok ülkede düzelmeler yaşandığını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz. (Kovid-19 süreci) Otelleri kapatmadık, hava ve kara trafikleri durdurulduğu için tesisler kendileri kapatmak zorunda kaldı. Genelgeler ve kriterler konusunda gerekli adımları attık. Güvenli algının tamamen sağlanması gerekiyor. Bunun için de detaylı bir sertifikasyon programı başlattık. Dünyada ilk oldu, AB de benzer bir çalışma yapma kararı aldı."

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"İç hat uçuşları, benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa, veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum. Yurt dışı uçuşları haziran içinde birçok noktada başlar diye aynı şekilde düşünüyorum. Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmeler var."

Ülke genelindeki iş yerlerine Kovid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tüm valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri, 81 ilde eş zamanlı berber/kuaför/güzellik merkezi, AVM, taksi, taksi durakları ve pazar yerleri ile şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım faaliyetleri ve seyahat kısıtlaması olan illerde şehir giriş çıkışlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda yapılan uygulama kapsamında, 31 bin 625 berber/kuaför/güzellik salonu, 299 AVM ve AVM'lerdeki 2 bin 304 iş yeri, 1669 pazar yeri, 16 bin 708 taksi ve taksi durağı, 17 bin 52 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı olmak üzere 69 bin 657 yer ve araç denetlendi.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan 657 berber/kuaför/güzellik merkezi, 10 AVM, AVM'lerdeki 277 iş yeri, 1588 pazar esnafı, 672 müşteri, 723 taksi, 32 taksi durağı, 260 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım firması ile 91 yolcuya olmak üzere 4 bin 310 idari işlem yapıldı.