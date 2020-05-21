Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 972 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 23 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 152 bin 587 ve can kaybının 4 bin 222 olduğu açıklandı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 972 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 23 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 152 bin 587 ve can kaybının 4 bin 222 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 20 bin 838 test yapıldı ve 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Verilerin açıklandığı an itibarıyla son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 696 bin 355, vaka sayısı 152 bin 587 ve vefat sayısı 4 bin 222 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 877, solunum cihazına bağlı hasta 445 ve iyileşen hasta sayısı 113 bin 987 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Vaka sayımız 1000'in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske ve 1,5 metre sosyal mesafe." ifadesini kullandı.

"Bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır"

Sağlık Bakanı Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferas yöntemiyle gerçekleşen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayılarımızdaki düşüş, başarı grafiğimizdir. Dün binin biraz üzerinde olan bu sayı, binin altına düştüğünde, bu düşüş, nihai başarının işaret fişeği olacaktır." dedi.

Bayram günlerinde tedbirleri uyulursa sonrasında daha özgür olunabileceğini vurgulayan Koca, mücadelenin daha ne kadar süreceği bilinemediği için hayatı yeniden planladıklarına dikkati çekti.

Koronavirüsle mücadelenin yakın dönemlerdeki en büyük seferberlik olduğunu, mücadelenin birinci döneminde başarının yakalandığını ve bu döneminde de başarılacağından kuşku duymadığını dile getiren Koca, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden bireylerin risk taşıyıp taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığının da gösterileceğini bildirdi.

Koca, "Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak." bilgisini paylaştı.

LGS ve YKS'ye adayların maskesiyle gireceğini fakat mesafe korunabilir bir sınıfsa adayın o durumda maskesini çıkarmasının Bilim Kurulunca önerildiğini ifade eden Koca, sağlık açısından bir sorunu bulunmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat izni verileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" genelgesi

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesine ilişkin hususlar belirlendi.

Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, izin belgesi almak ve en az 30 gün kalmak şartıyla istedikleri yere gidebilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde refakat edecek kişiler, 72 saat içinde geri dönebilecek. "Seyahat izin belgesi" talepleri bugün saat 09.00'dan itibaren e-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi ve Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.

Seyahat izin belgesine başvuranlar ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusu, hastalıkları olup olmadığı sistemden otomatik yapılacak.

Toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceklerin otogarlarda yoğunluk oluşturmaması için gerekli tedbirler alınacak, mağduriyete neden olunmayacak.

65 yaş ve üzeri olanların, gidecekleri yerlerde de 22 Mart'ta yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.

Yurt dışından gelenlerin 14 günlük izolasyonları artık yurtlarda yapılmayacak

Sağlık Bakanlığı, yurt dıs¸ından planlı uc¸us¸larla toplu olarak gelecek kis¸iler için uygulama esaslarını belirledi.

Buna göre, Kovid-19 salgınına ilişkin normalleşme süreci kapsamında, yurt dıs¸ından planlı uc¸us¸larla gelen vatandas¸ların 14 gu¨nlu¨k izolasyonları artık Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında yapılmayacak, kis¸ilerin havaalanlarında yapılan muayeneleri sonrasında, izolasyonları ve izlemleri evde yapılacak.

Halen yurtlarda kalan kis¸ilerin de 14 gu¨n karantina su¨rec¸lerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan c¸ıkıs¸ları 23 Mayıs 2020'ye kadar tamamlanacak. Ayrıca, "Evde Kovid-19 Hastası/Temaslısı İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu"nda belirtilen talimatlara aykırı hareket edenlere idari ve para cezası verilecek.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, yurtlarda karantinaya alınan 76 bin 185 kişiden 66 bin 322'sinin tahliye edildiği bildirildi.

Ege Denizi için "ortak tanıtım kampanyası"

Sınırların açılmasıyla en çok ziyaret edilen ülkeler arasında Türkiye'nin de yer alması için temaslarını sürdüren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülkede vaka sayılarının hızla düzeldiğine ve haziranda kara, deniz ile hava hudut kapılarının açılabileceğine işaret edilirken, Ege Denizi için "ortak bir tanıtım kampanyası" yapılabileceği belirtildi.

Bakan Akar, personelle bayramlaşma programında gündemi değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlıkta Kovid-19 tedbirleriyle sınırlı katılımla gerçekleştirilen Ramazan Bayramı öncesindeki bayramlaşma töreninde "Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ordular; ABD, Almanya, Rusya, İtalya, Fransa gibi, vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde TSK en başarılı durumda. Gerçekten büyük bir başarı bu." değerlendirmesinde bulundu.

0-14 yaş arası çocuklar bir haftanın ardından sokağa çıktı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, dün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle park ve bahçeleri doldurdu.

Bir haftanın ardından 0-14 yaş arası çocuklar, aileleriyle güneşli havada dışarıda oynamanın tadını çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çoğunlukla maskeleriyle sokağa çıkan çocuklar, park ve oyun alanlarında eğlendi.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 12:10 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

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