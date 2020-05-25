Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 32 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 156 bin 827 ve can kaybının 4 bin 340 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 24 bin 589 test yapıldı ve 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 32 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 832 bin 262, vaka sayısı 156 bin 827 ve vefat sayısı 4 bin 340 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 385 ve iyileşen hasta sayısı 118 bin 694 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. Güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. " değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'li Müslümanlara bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Müslümanlara Ramazan Bayramı dolayısıyla videolu mesaj gönderdi.

ABD'li Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını süreci, küresel tehditler karşısında uluslararası kurumların işe yararlılığının ve güvenilirliğinin daha derin şekilde sorgulanmasına yol açtı. Bu vesileyle bir kez daha 'Dünya beşten büyüktür.' diye ifade ettiğimiz küresel sistemin adil şekilde yeniden tasarlanması çağrımızı yineliyoruz. Türkiye olarak, küresel salgın ile mücadele kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri dahil, bizden destek talep eden her ülkeye cevap vermeye gayret gösterdik. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diliyor, tedavi görmekte olanlara acil şifa niyaz ediyorum. Hiç şüphesiz bu iklimde yaptığımız dualar, her zamankinden daha içten ve samimidir. Ramazan ayını ve bayramı buruk geçirmiş olsak da kalplerimiz bir ve beraberdir."

"Koronavirüs belasından kurtularak nice bayramlara Rabbim kavuştursun inşallah"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin ziyaretleri sırasında, Deniz Kuvvetlerinin Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de görev yapan muharip unsurları ile İdlib ve Afrin bölgelerindeki faaliyetlerde görev alan Mehmetçik'e telefonla ayrı ayrı hitap etti.

Başarılı çalışmalarından dolayı Mehmetçik'i tebrik eden ve Ramazan Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Koronavirüs belasından kurtularak nice bayramlara Rabbim bizleri kavuştursun inşallah. Gerek terörle mücadelede gerek Barış Pınarı Harekatı'nda gerekse Afrin'de, İdlib'de ortaya koyduğunuz kahramanca mücadeleyi asla milletimiz unutmayacaktır. Ben, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki bayramları koronavirüs belasından kurtulmuş olarak kutlamayı Rabb'im bizlere nasip etsin diyor, sizleri özellikle selamlıyor, Rabb'im güç, kuvvet versin diyorum."

Erdoğan İran, Pakistan, Türkmenistan, Azerbaycan Cumhurbaşkanları ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek ve Kovid-19'la mücadelede iş birliği yapılabilecek konularla bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.

Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımlar ve Kovid-19'la mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, Türkiye-Azerbaycan arasındaki dayanışma ve iş birliğini sürdürme kararlığını yinelerken, Kovid-19'la mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu bayram mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajla Türk halkının Ramazan Bayramı'nı "Bu bayram, evde ailelerimizle birlikte ve birbirimize her zamankinden yakınız. Büyüklerimiz ve sevdiklerimizle bir araya gelmeyi ise biraz erteledik. En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun." dilekleri ile kutladı.

Koca'nın paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:

"Yine sahillerde yürüyeceğiz. Sokaklar yine bizim olacak. Komşularımızla buluşacağız. Yine büyüklerimizle bayramlaşacağız. Çocuklar parklarına kavuşacaklar. Arkadaşlarımızla bir kafede buluşacağız. Sevdiklerimiz için yine yollara düşeceğiz. Her günümüz yine sevinçle dolacak. Önümüzde bir bayram daha var. Ne zaman geleceği bize bağlı."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan Bayramı hutbesini irat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları gözetilerek başkentteki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan Ramazan Bayramı hutbesini irat etti.

Erbaş, salgın hastalık sebebiyle buruk bir bayram sabahına uyanıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi millet olarak coşkuyla hep birlikte camiye koşup saf tutamadık. Sosyal mesafeyi korumak, virüs bulaştırıp kul hakkına girmemek için bayram ziyaretleri de yapamayacağız. Musafaha edip birbirimizle kucaklaşamayacağız. Çocuk, yaşlı, genç bütün yakınlarımızla da aynı sofra etrafında toplanamayacağız. Ancak şu hususa inancımız tamdır ki kalplerimiz aynı heyecanla attığı müddetçe mesafelerin hiçbir önemi yoktur. Aynı duyguları yaşadığımız aynı hisleri paylaştığımız sürece uzakta olmak yarenliğimize engel değildir. Yeter ki gönül hanemizde sevdiklerimizi ağırlayalım."

Millet olarak salgın hastalığa karşı büyük bir mücadele verildiğine işaret eden Erbaş, tedbirlerin sonuç verdiğini ve camilerde cemaatle namaz kılınacak günlerin yaklaştığını vurguladı. Erbaş, şunları kaydetti:

"Camilerimiz cemaatle ibadete açıldıktan sonra da aynı kararlılıkla ve titizlikle salgın hastalıkla mücadele tedbirlerine uymak öncelikli görevimizdir. Bu süreçte sadece öğle ve ikindi vakitlerinde camilerimizde cemaatle namazlarımızı eda edeceğiz. Cuma namazlarını ise risk azalıncaya kadar camilerimizin avlularında ve açık alanlarda kılacağız ancak kronik hasta, 65 yaş üstü büyüklerimiz ile 20 yaşından küçük kardeşlerimiz ve hastalık belirtisi taşıyanlar biraz daha sabredecekler ve namazlarını evlerinde kılmaya devam edecekler."

Yurt genelinde sosyal mesafeli bayram kutlaması

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yurt genelinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü, alışılandan farklı şekilde kutlandı. Kısıtlama sebebiyle bayramı evlerinde karşılayan vatandaşlar, sevdikleri ve aile üyeleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Öte yandan şehirlerin işlek noktalarında sessizlik hakim oldu. Meydan, ana cadde ve sokaklarda, yaya ile araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi. Maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline karşı şehirlerin belirli yerlerinde uygulama noktaları oluşturdu ve caddelerdeki araçları durdurarak gerekli evrak kontrollerini yaptı.

Şehitliklerde hüzünlü bayram

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mezarlık ziyareti yapmalarına izin verilen şehit aileleri, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Şehitliklere sabah saatlerinden itibaren gelen aileler, bayraklarla donatılan mezar taşlarını gözyaşı dökerek yıkadı, kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Bazı vatandaşlar da şehit mezarlarına bakım yaparak, çiçek bıraktı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bayramın ilk gününü dışarda geçirdi

Kovid-19 önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları Ramazan Bayramı'nın ilk gününde üçüncü kez kaldırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, günlerini dışarıda geçirdi.

Evlerinin yakınlarındaki parklara giden 65 yaş ve üstü vatandaşların bazıları, sosyal mesafe kurallarına özen göstererek yürüyüş yaptı, bazıları gölgelerde sevdikleriyle sohbet etti bazıları ise torunlarıyla telefonda görüşerek bayramlaştı.

Ulaştırma projeleri salgın tedbirleri gevşetilmeden devam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada yaz ayları boyunca Bilim Kurulu ile iş birliklerinin süreceğini ve şantiyelerdeki çalışmaların kurulun öngördüğü şekilde tedbirleri elden bırakmadan devam edeceğini duyurdu.

Bilim Kurulu ile belirlenen tüm önlemlerin sürecin en başında titizlikle uygulanması sayesinde proje şantiyelerinde hiçbir problem yaşamadıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sayede de çalışmalar hedeflerimiz doğrultusunda sürüyor. Bu nedenle amacımız, Bilim Kurulunun önerilerini dikkate alarak şantiyelerimizdeki tedbirlere devam etmek. Yaz ayları boyunca da kurulun tavsiyelerinden taviz verilmeden, şantiyelerde bu noktada gevşeme olmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projelerimizi vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi ulaştıracağız."

Hükümetin Kovid-19'la mücadelede başarı puanı yüzde 73,7

Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ANAR) Kovid-19 salgını sürecinde kamuoyunun algı ve tutumuna yönelik araştırmasında, katılımcıların 73,7'si hükümetin salgınla mücadelesini başarılı buldu.

Araştırma, 9-18 Mayıs tarihlerinde 26 ilde yaşayan 2 bin 43 kişiyle "CATI" (Bilgisayar Destekli Telefonla Anket) yöntemi ile yapıldı. Yaş, cinsiyet, lokasyon ve parti tercihi kotalarının uygulandığı araştırma, seçmen yaşı olan 18 ve üzeri yaş grupları ile gerçekleştirildi.

Kovid-19 salgınına ilişkin soruların yönetildiği araştırmada, katılımcıların yüzde 50,3'ü salgına karşı kişisel tedbirlere "çok dikkat ediyorum", yüzde 46,4 ise "dikkat ediyorum" cevabını verdi. Salgına karşı tedbir olarak maske kullandığını söyleyenlerin oranı yüzde 75,6, tedbir olarak ellerini sabunla yıkadıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 51,8 oldu.

Ankete katılanlara salgından nasıl etkilendikleri sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 50,5'i "gelirim azaldı", yüzde 36,2'si "borçlarım arttı" cevabını verirken yüzde 14,9'u ise "işimi kaybettim" cevabını verdi. "Hiçbir şekilde etkilenmedim" diyenlerin oranı ise yüze 12 olarak kaydedildi.

Katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin koronavirüs salgınına yönelik uygulamalarını ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Uygulamaları değerlendiren katılımcıların yüzde 90,7'si "toplu faaliyetlerin kısıtlanması"nı en başarılı uygulama olarak gördü. İkinci sırada yüzde 87,9 ile "iller arası seyahat yasakları", üçüncü sırada ise yüzde 86,7 ile "65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı" sıralandı.

Araştırmada, hükümetin salgına yönelik başarı puanı, 100 üzerinden 73,7 olarak hesaplandı.