Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 29 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 157 bin 814, toplam can kaybının 4 bin 369 olduğu, 1321 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 120 bin 15'e ulaştığı açıklandı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 29 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 157 bin 814, toplam can kaybının 4 bin 369 olduğu, 1321 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 120 bin 15'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 21 bin 492 test yapıldı. Bu kapsamda 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 29 hasta vefat etti, 1321 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 853 bin 754, toplam vaka sayısı 157 bin 814, toplam vefat sayısı 4 bin 369 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 756, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 371, iyileşen hasta sayısı 120 bin 15 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." paylaşımında bulundu.

"Salgın dönemini en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 81 il teşkilatı ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle bayramlaştı. Erdoğan, Kovid-19 ile mücadele sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Yıllarca sağlık alanında yaptığımız yatırımları eleştirenlerin ne kadar içi boş siyaset yaptıkları son 2,5 aydır yaşananlarla ortaya çıkmıştır. 'Maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, temizliğe dikkat etme' olarak özetleyebileceğimiz bu hayat biçimiyle salgın dönemini en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum."

Erdoğan'ın, Ramazan Bayramı dolayısıyla, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı telefon görüşmelerinde ele alınan konular arasında yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği de yer aldı.

Uzaktan eğitimle 1926 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, video konferansla 14'üncüsü yapılan "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nda Mardin'deki meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Selçuk, görüşmede, "Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kursları ile yıl içinde de devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen dönemde, uzaktan eğitim yoluyla 1926 öğrencinin hafızlığını tamamladığını bildirdi.

Beyin Sağlığı ve Hasta Derneği (BEYİNDER) Onursal Başkanı Prof. Dr. Taşkın Duman, Multipl Skleroz (MS) hastalarının Kovid-19 pandemisinde normalleşme sürecinde sosyal hayata dönmek için acele etmemeleri gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 12:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son Dakika

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