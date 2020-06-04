Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 988 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 167 bin 410 ve can kaybının 4 bin 630 olduğunu, 926 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 131 bin 778'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 54 bin 234 test yapıldı, 988 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 926 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 209 bin 583, vaka sayısı 167 bin 410, vefat sayısı 4 bin 630 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 602, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 265, iyileşen hasta sayısı 131 bin 778 oldu.

"Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Test sayımız, tarama amaçlılar dahil 54 binin üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."

Cumhurbaşkanından "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne video mesaj:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da düzenlenen "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne gönderdiği video mesajla, devlet ve hükümet başkanları ile katılımcılara seslendi.

"Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu, kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın ve iş birliğinin altını çizmiştir. Bu süreçte bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı giderirken diğer taraftan da tüm dostlarımızın yardımına koştuk."

Türkiye'nin, şimdiye kadar 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları vurguladı:

"Salgınla mücadelede milli çabalarımız kapsamında aşı ve ilaç çalışmaları yapmak üzere özel bir platform kurduk. Özel sektör ve üniversitelerin yanı sıra bu platformun şemsiyesi altında yürütülen 17 projenin 8'i sadece aşı geliştirilmesi amacına vakfedilmiştir. Dolayısıyla, Türkiye olarak şimdiden, yukarıdaki uluslararası yardım ve aşı geliştirme faaliyetleri için 75 milyon avroyu aşan bir harcama yaptık. Aşı geliştirme çabalarında oluşan küresel sinerjinin devamına büyük önem veriyoruz."

Nijer'e koronavirüse karşı tıbbi destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Nijer'e maske, koruyucu tulum ve koruyucu gözlük gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M tipi dev nakliye uçağıyla Nijer'e ulaştırıldı.

Uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Türkçe ve Fransızca Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.

Kaplıca ve saunalarda Kovid-19 tedbirleri

Kaplıca, sauna, jakuzi ve kapalı havuzlara yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi. Sağlık Bakanlığınca güncellenen rehbere göre, kaplıcalar mümkünse randevuyla çalışacak, yapılan bütün işlemler kayıt altına alınacak, ağız burun ve yüze yakın temas içeren masaj ve uygulamalar yapılmayacak.

Havuz kenarında yeme-içme olmayacak, şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmayacak. Hamamlarda ağız burun ve yüze yakın temas içeren köpük masajı ya da kese gibi uygulamalar Kovid-19 bulaşması açısından riskli olduğundan gerçekleştirilmeyecek.

Kapalı havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek, dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde ayarlanacak.

Gençlik Spor Bakanlığı kamplarında tedbirler

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamplara yönelik Kovid-19 tedbirleri de belirlendi. Buna göre, kamplarda Kovid-19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın bedensel temas gerektiren sporlar ve aktiviteler yapılmayacak.

Kamplardaki tüm aktivitelerde sosyal mesafe kurallarına uyulacak, katılımcıların toplu aktivitelerde mümkün olduğunca kısa süre yer alması sağlanacak. Kamplarda aynı illerden gelenlerin, aynı odada konaklamasına dikkat edilecek

Deniz kenarları, plajlar için yeni tedbirler

Deniz kenarı ve plajlarda, olta balıkçılığı ile yürüme alanlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi.

Sağlık Bakanlığınca güncellenen rehbere göre, olta balıkçılığı, sosyal mesafe göz önünde bulundurularak yapılabilecek, sürekli maske takılacak, balık tutma alanında, olta, yem, kova, kepçe, havlu gibi e?yalar kişisel olacak, ortak kullanılmayacak.

Yürüme alanlarında bank, spor aleti gibi yerlerle el teması mümkün olduğu kadar az yapılacak, buraya kadar mümkün ise yürüyerek, bisiklet veya özel araçla gidilecek ve yürüme alanında koşu yapanlar hariç herkes maske takacak.

Sağlık Bakanlığı Aşı Bilim Kurulu Rus tarafıyla toplantı yaptı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Aşı Bilim Kurulu, Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda iş birliği için Rus bilim insanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığındaki toplantıda, Kovid-19 aşı üretimine ilişkin devam eden bilimsel çalışmalar ele alındı.