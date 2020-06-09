Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 989 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 171 bin 121 ve can kaybının 4 bin 711 olduğunu, 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 141 bin...

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 989 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 171 bin 121 ve can kaybının 4 bin 711 olduğunu, 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 141 bin 380'e ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre 39 bin 361 test yapıldı, 989 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Koronavirüs teşhisi konulanlardan 19 kişi vefat etti, 3 bin 411 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 377 bin 954, vaka sayısı 171 bin 121, vefat sayısı 4 bin 711 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 625, solunum cihazına bağlı tedavi görenlerin sayısı 261 olurken iyileşenlerin sayısı ise 141 bin 380'e çıktı.

Sağlık Bakanı Koca da son verilere ilişkin, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa, tehdit artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Normalleşme sürecine ilişkin yazı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 il valiliği ile sağlık kurum ve kuruluşlarına, "Kovid-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler"e ilişkin yazı gönderildi.

Buna göre çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Kovid-19 tanısı konulanlar hariç, hasta ziyaretine günde bir defa izin verilebilecek.

Bununla birlikte 1 Ocak-8 Haziran arasında süresi sona eren 18-65 yaş grubundaki kronik hastalık, engellilik ve ilaç raporları, bugünden itibaren verilmeye başlanacak.

Sağlık personelinin Kovid-19 salgını sürecinde görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarını durduran yazı da yürürlükten kaldırıldı. Buna göre işten ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden ayrılmasına bugünden itibaren izin verilmesi sağlanacak.

Bakanlığın yazısında ayrıca, idari izinli sayılan kişilerin raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Toplum Bilimleri Kurulu toplantısı

Kovid-19 salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışacak Toplum Bilimleri Kurulu, Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplandı.

Bakan Koca, "Bu yeni aşamada, salgına karşı kolektif davranış paydasının, ana motivasyon unsurunun irdelenmesine ihtiyaç duyuyoruz. Toplum Bilimleri Kurulu, tavsiye kararları alacak, gerektiğinde kamuoyu ile bu kararlar paylaşılacaktır." dedi.

Tedbirlerin gevşetilmesinden endişelendiğini belirten Koca, "Bugün korkunun yaptırım gücü azalmakta, hatta birkaç hafta önceki endişe artık devalüe edilmektedir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte, riskin devam ediyor olmasına rağmen, tedbirlere karşı bir direnç gelişmesi endişesini taşıyoruz. Öncelikli konularımızdan biri budur." değerlendirmesini yaptı.

Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesi Toplantısı, video konferans yöntemiyle Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kovid-19 pandemisiyle mücadelede üye ve gözlemci ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular görüşüldü ve konsey ülkeleri arasında ortak aşı çalışmalarına Türkiye'nin öncülük etmesi kararlaştırıldı.

"Cezaevlerindeki tedbirlerin uygulaması sürüyor"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Kovid-19 kapsamında cezaevlerinde ve adliyelerdeki uygulamaların sorulması üzerine Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm tedbirlerin yerinde ve zamanında alındığını söyledi.

Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların devlete emanet olduğunu dile getiren Gül, hükümlü ve tutuklulara zarar gelmemesi için cezaevi personelinin büyük fedakarlık gösterdiğini belirtti.

Abdulhamit Gül, cezaevlerindeki tüm tedbirlerin uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.

YKS adaylarının canlı sınav heyecanı başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmalarının, 22-30 Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylar, yarından itibaren canlı düzenlenecek Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarına katılabilecek.

12. sınıf öğrencisi üniversite adaylarına, 27-28 Haziran'daki YKS öncesi eksiklerini tamamlama fırsatı sunacak deneme sınavları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yönettiği EBA Akademik Destek üzerinden çevrim içi düzenlenecek.

"Evde maskeyle test çözün"

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan, LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere "evde maskeyle test çözün" tavsiyesinde bulundu.

Işıkhan, "Özellikle gözlük takan gençler, gözlüklerin buğulanmasına neden olacak bir durum yaşayabilirler. Sınav öncesinde bunu birkaç defa denemeleri ve maske ayarını ona göre yapmaları gerekir." diye konuştu.

Sınava gireceklere koronavirüsün bulaşma nedenlerini dikkate almaları gerektiğini hatırlatan Işıkhan, "Gençler sınıflara girip masalara oturduktan sonra maskelerini çıkarabilirler. Ancak yine de virüsün bulaşma nedenlerini dikkate almalı ve kalemlerini ağza almamaları ya da gözlük kullananların gözlükleriyle çok sık oynamamaları gerekir." dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

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