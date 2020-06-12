Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 174 bin 23, can kaybının 4 bin 763 olduğunu, 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 147 bin 860'a ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 174 bin 23, can kaybının 4 bin 763 olduğunu, 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 147 bin 860'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 49 bin 190 test yapıldı, 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 17 hasta vefat ederken, 1021 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 500 bin 890, vaka sayısı 174 bin 23, vefat sayısı 4 bin 763 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 643, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 266, iyileşen hasta sayısı 147 bin 860 oldu.

"Tedbirleri terk etmeyin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Test sayısında 2,5 milyona ulaştık, vakaların yüzde 85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Virüsün etkisi azaldı" yanılgısı ile tedbirlerin terk edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kovid-19'la mücadele sürecinde kapatılan sınır kapılarında normalleşme adımları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki gün önce toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Kovid-19 ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda, kara, hava ve deniz sınır kapılarından yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye girişiyle, Türk vatandaşlarının ülkeden çıkış konuları değerlendirildi.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 pandemisiyle mücadele sürecinde yayımlanan ve Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş çıkışlarını düzenleyen ilgili genelgelerin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş çıkışlarına yönelik hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümleri yürürlükten kaldırıldı.

Hava yoluyla yapılacak seyahat planlamalarına ilişkin süreç Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının koordinesinde yönetilecek. Ülkeye giren Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının tamamına sağlık kontrolü yapılacak.

Kontroller sırasında semptom görülenler ile ihtiyaç duyulan hallerde de ücretsiz PCR testi yapılacak ve bu sürece ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

Koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başladı

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için başlatılan "Toplum Tarama Çalışması" ile bilinenlerin dışında bilinmeyen vaka sayılarını da tespit edecek.

Uygulama kapsamında, sağlık ekipleri, bugün TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yaptı. Kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek test yapılan kişilerde aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi değerler ayrı ayrı raporlandı.

Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü Akile Uzunlar, uygulamanın gelecek çalışmalara ışık tutacağını, Ankara'da 4 bin 90 haneye yönelik test çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Çocuk bakım kuruluşları ve aile odaklı hizmetlerde normalleşme süreci başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuk bakım kuruluşları ile çocuklara yönelik aile odaklı hizmetlere ilişkin normalleşme çalışmalarının yapılması kararlaştırıldı.

Çocuklara yönelik koruyucu aile, evlat edinme ve sosyal ekonomik destek süreçlerini 15 Haziran'dan itibaren başlatacak. Devlet korumasındaki çocuklar, 1 Temmuz'dan itibaren de sosyal, kültürel, sportif ve kamp etkinliklerine katılabilecek.

Ayrıca kuruluş bakımındaki çocukların yakınlarına, 1 Temmuz'dan itibaren ziyaret izni verilecek. LGS veya YKS'ye girecek kuruluş bakımındaki çocuklar psiko sosyal açıdan desteklenecek ve sınav tedbirleri hakkında bilgilendirilecek. Kuruluşlarda periyodik sağlık kontrolleri, maske, sosyal mesafe ile hijyen tedbirleri devam edecek.

Türkiye'den Venezuela'ya sağlık alanında destek

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde tıbbi malzeme desteği veren Türkiye, yardım elini Venezuela'ya da uzattı.

Venezuela'nın koronavirüs pandemisi ile mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla koruyucu ekipman ve solunum cihazlarından oluşan hibe anlaşması, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes arasında Ankara'da imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AB büyükelçileri ile video konferansla toplantı yaptı

Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlattığı "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" uluslararası ilgiyi Türkiye'ye çevirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayata geçirdikleri güvenli tatil hizmetini anlatmak üzere AB büyükelçileri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Bakan Ersoy, toplantıda, tatillerinde Türkiye'yi tercih edecek ziyaretçilerin havalimanlarına iniş anından itibaren karşılaşacakları uygulamaları, uçaklarda alınan önlemleri, otellerde kullanılacak sistemleri, tesislerin ve tur operatörlerinin bu süreçte neler yapacağını tüm detaylarıyla aktardı.

Otel ve restoranlar "güvenli turizmi" belgelemek için yarışta

Dünyanın ve Avrupa'nın en çok tercih edilen destinasyonlarına sahip Türkiye'de, turizm ile yeme-içme sektörü "güvenli turizmi" belgelemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, turistik tesislerin güvenli ve hijyen olduğunu gösteren ve dünyada ilk olan Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu turistlere "güvenli konaklama ve yeme-içme" mesajı veriyor.

AA muhabirinin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) verilerinden derlediği bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen, normalleşme sürecinde turistik tesislerin güvenli ve hijyenik olduğunu belgeleyen "Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu"nu şu ana kadar 48 otel, 9 restoran almaya hak kazandı.

Güvenli turizmi belgeleyen sertifikasyonu alan 48 otelin büyük çoğunluğu Antalya ve İstanbul'da bulunuyor. Sertifikasyon için başvuran ve henüz belge almayan tesislerin ve restoranların belgelendirme süreçleri ise devam ediyor.

Diyanet, 2020 hac organizasyonu için Suudi Arabistan'ın kararını bekliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılki hac ziyaretine "yüzde 20 kontenjan sınırlaması" getirdiğine ilişkin basında yer alan iddialara yönelik AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bircan, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan makamlarından 2020 haccının kriterleri, şartları, süresi, yaş aralığı, sağlık durumları, kotanın değişip değişmeyeceği, azalıp azalmayacağı noktasında tarafımıza herhangi bir resmi açıklama gelmemiştir. Bir karar çıktığı takdirde, bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulumuza bu kararları tavsiye edeceğiz, tartışacağız, değerlendireceğiz ve akabinde kamuoyuyla 2020 haccı hakkındaki genel kanaatimizi açıklayacağız."

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son Dakika

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