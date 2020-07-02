Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 52 bin 313 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 2 bin 311 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 433 bin 963, vaka sayısı 201 bin 98, vefat sayısı 5 bin 150 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1035, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 175 bin 422 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Toplam test sayımız 3,5 milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200 bini geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz; Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kovid-19'a ilişkin "Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor." diyen Koca, salgına karşı bilinçli davranan, kurallara uyum gösteren herkesin bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biri olduğunu vurguladı.

Günlük maskelerin ertesi gün koruyucu özelliğini kaybetmesi sebebiyle tekrar kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Koca, "Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır, virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur." diye konuştu.

Bakan Koca, "Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'dır." bilgisini paylaştı.

Antikor testi yapılan kişi sayısının 132 bine ulaştığını ve toplam taşıyıcılık oranının yüzde 0,24 olarak belirlendiğini bildiren Koca, "Test sayımız bugüne kadar 50 binin altına, vaka sayımız düşmesine rağmen ilk zamanlara göre, düşmemiş oldu. Avrupa'nın yaptığı ortalama test sayılarının da altında olmadığımızı, artı ölüm oranıyla da Avrupa ülkelerinin hepsinin altında olduğumuzu biliyoruz." dedi.

Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirecek. Katar'a yarın günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

Türkiye'den Irak'a tıbbi yardım

Yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden Irak'a tıbbi yardımları taşıyan TSK'ya ait A 400M tipi dev nakliye uçağı Ankara'dan havalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Irak'a maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından "Güvenli Turizm Sertifikası"nı zorunlu hale getiren genelge

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzalı, değişiklik yapılan "Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi", Sağlık Bakanlığına, 81 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Bu kapsamda, 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerine "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirildi. Sertifika alma zorunluluğu getirilen konaklama tesisleri, sertifikasız faaliyet gösterdiği takdirde işletme faaliyetlerine son verilecek. Faaliyette olan konaklama tesislerinin "Güvenli Turizm Sertifikası"nı 15 Temmuz 2020 tarihine kadar almaları gerekecek.

Türkiye genelindeki 2 bin 400 sinema salonundan çok azı kapılarını açtı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında faaliyetleri durdurulan ve normalleşme süreciyle 1 Temmuz itibarıyla faaliyete başlama izni verilen sinema ve tiyatro salonlarının çok azı kapılarını açtı.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, "Bugün sinema salonlarının çoğu açılmıyor. Yaklaşık 2 bin 400 salondan 15-20 küçük sinema açılacak. Aslında 'açılmıyor' değil, sinema salonları 'açılamıyor'. 7 Ağustos haftasında yüzde 35-40 kadarının hizmet vereceğini öngörüyoruz." dedi.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 00:07 Kaynak: AA

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