Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1024 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı 5 bin 300 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1024 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı 5 bin 300 oldu.

Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 50 bin 103 test yapıldı, 1024 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 2 bin 879 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 832 bin 623, vaka sayısı 209 bin 962, vefat sayısı 5 bin 300 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1179, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 399, toplam iyileşen hasta sayısı ise 190 bin 390 oldu.

"Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konulanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Koca, Kluge ile ortak basın toplantısı düzenledi

Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlediği ortak basın toplantısında, "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz. DSÖ açısından özel bir konuma sahip ofis, çalışmalarıyla Kovid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir." dedi.

Koca, "DSÖ'nün doğrularıyla, yanlışlarıyla, başarılarıyla, başarısızlıklarıyla tekrar değerlendirildiği küresel bir istişare dönemine geçilmeli." diye konuştu.

Bakan Koca, DSÖ'nün yeni dönemde özellikle acil durumlarda daha proaktif bir yapıya dönmesini beklediklerini dile getirdi.

Bakan Selçuk'tan okulların 31 Ağustos'ta açılmasına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı" sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Selçuk, 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanıp başlanmayacağına ilişkin, "Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil." dedi.

Takvimin mevzuat gereği açıklanmak zorunda olduğuna işaret eden Selçuk, "(31 Ağustos'ta açılacak) dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz, sağlıklı sıhhatli bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak istiyoruz. Şartlar elverişli olursa da 'Bunu o tarihte açacağız' demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Bir süre daha açmayın, uzaktan eğitime devam edin" denilmesi durumunda da bu şekilde devam edilebileceğini, bu anlamda da bir sorunun olmadığını söyledi.

"Okulların açılması ülkenin gündemi olmak zorunda"

Bakan Selçuk, okulların açılmasına ilişkin olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımda da "Bu mesele, yalnızca okulla bağı olanların değil, ülkenin gündemi olmak zorunda. Yaşadığımız salgının seyri, okulların açılış tarihi üzerinde son derece belirleyici bir etkendir." değerlendirmesinde bulundu.

Okulların açılmasıyla ilgili önceliklerinin, çocukların, öğretmenlerin ve velilerin sağlığı olduğunu vurgulayan Selçuk, "Lütfen sizin de önceliğiniz maskeniz, sosyal mesafeniz ve tedbirleriniz olsun. Okulları hep birlikte açacağız." ifadelerini kullandı.

Erbaş'tan "vatandaşları normalleşme süreciyle ilgili bilgilendirin" talimatı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, normalleşme süreciyle ilgili 81 il müftülüğüne gönderdiği talimatta, manevi destek ya da tebrik amaçlı törenlere katılan din görevlilerinden, vatandaşları Kovid-19 ile ilgili kurallara uygun davranmaları yönünde uyarmalarını istedi.

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 23:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:27 Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:41 Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:14 Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:09 Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
01:03
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
00:21
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
00:20
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
23:20
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
22:49
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
21:21
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
CHP'nin çoklu baro düzenlemesiyle ilgili yol haritası belli oldu
19:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 06:23:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]