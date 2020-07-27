Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 919 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 19, can kaybı 5 bin 630 oldu.

Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 982 kişinin daha iyileşmesiyle 210 bin 469'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 283 test yapıldı, 919 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 982 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 617 bin 971, vaka sayısı 227 bin 19, vefat sayısı 5 bin 630 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdakilerin sayısı 1263, solunum cihazına bağlı olanların sayısı 392, toplam iyileşen hasta sayısı ise 210 bin 469 oldu

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Test sayısı 45 binin üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu'nun yeni dönemde okullara rehberlik edeceğini, hijyen ve enfeksiyon konularında okulların kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi için sağlıklı bir rehber olacağını belirterek "Okulların açılması için her türlü hazırlığımızı çok yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz." dedi.

Şanlıurfa'da 1987 ev ve 20 köyde karantina uygulaması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte 1987 ev ile kırsaldaki 20 mahallede karantina tedbirlerinin uygulandığını, bu kişilerin kolluk güçlerince denetlendiğini söyledi.

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında mezarlık ziyaretleri 3 gün yasaklandı.

Şehirde, oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinlikler de 7 gün yapılamayacak.

Kastamonu Valiliği, koronavirüs kapsamında evde izole edilenlerin izolasyon kurallarına uyumlarının kontrolü amacıyla "kısmı karantina" uygulamasına geçildiğini bildirdi.

Batman İl Sağlık Müdürlüğünce 50 yaş üstü yeni tip koronavirüs hastalarına yönelik evde izleme ekipleri oluşturuldu.

Tokat'ın Artova ilçesinde koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle ilçede kurulan pazarın kapatılması kararlaştırıldı.

Oltu'da pozitif vaka sayısı yükseldi

Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki pozitif vaka sayısının 21'e yükseldiği belirtildi.

Kayseri'de ekmek yapmak için bir araya gelen kadınlardan bazılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkınca 10 ev karantinaya alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyünde, hastalık riskine karşı bir süredir devam eden karantina uygulaması kaldırıldı.