Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı ise 5 bin 728 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı ise 5 bin 728 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında son 3 günde yeni hasta sayısının arttığı illerde zatürre oranının aynı kaldığını, ülke genelinde ağır hasta sayısının kontrol altında göründüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 247 test yapıldı, 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti.

978 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494'e yükseldi.

Toplam test sayısı 4 milyon 885 bin 916, vaka sayısı 232 bin 856, vefat sayısı 5 bin 728 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,5 olarak belirlendi.

Bakan Koca, paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçlar açısından kaygı verici."

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden "ikinci dalga" uyarısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip koronavirüs salgınında, sonbaharda beklenen muhtemel ikinci dalgaya ilişkin uyarılarda bulundu.

Kurallara uyulmazsa, pozitif vaka sayılarının sonbaharda daha da artacağını belirten Taşova, şunları kaydetti:

"İlk döneme göre hem ilaç hem hastaneler bağlamında daha hazırlıklıyız tabii ki. Birtakım kurallar uygulanmaz ise şöyle bir tehlike var, sağlık çalışanları çok yoruldu. Sağlık çalışanlarının motivasyonlarının artırılması, onların da dinlenmesi gerekiyor. Bu ara süreci (normalleşme) bu amaçla kullanmayı çok istedik açıkçası. Sosyal mesafe, maske, hijyen gibi kurallara uyarsak, toplumda virüsün yayılım hızının azaldığını görüyoruz ama uymadığımız zaman da bu artacaktır."

Kovid-19 ile mücadele için "çat kapı" ekibi kuruldu

Erzurum'da salgınla mücadelede polis ve sağlık görevlilerinden oluşan 50 kişilik ekip, evde karantinada bulunması gerekenlere "çat kapı" denetim yaparak virüsün yayılmasını ve vakaların artmasını engelliyor.

Gaziantep'te, Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 2 düğün iptal edildi.

Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 11:13

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
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