Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 53 bin 842 test yapıldı, 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1015 kişi de iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 219 bin 506 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 27 bin 308, vaka sayısı 236 bin 112, vefat sayısı 5 bin 784 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 219 bin 506'ya yükseldi. Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,4 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54 bin. Toplam test sayısı 5 milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."

Koca, yeni tip koronavirüse ilişkin, "Hastalığı önemsiz gösterenlerle, hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın." ifadesini kullandı.

Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele konusunda vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında da bulundu.

Sağlık Bakanlığınca, küresel bir salgın olan yeni tip koronavirüsün, Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığını ortaya koyacak bilimsel araştırmayla virüsün genetik haritası çıkarılacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, yarın ülke genelinde tüm yaşam alanlarında en kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetimi yapılacak.

Ankara Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin il genelinde yürütülen çalışma ve hazırlıklardan "Ankara'da hasta patlaması olduğu ve sağlık altyapısının çöktüğü" şeklinde sonuçlar çıkarmanın gerçekle bağdaşmayacağı belirtilerek, "İlimizde halen pandemi kontrol altındadır." ifadesi kullanıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kars'ta Tekneli köyü 2'nci kez, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 9 ev, Afyonkarahisar'da 2 mahalle karantinaya alındı.

Gaziantep'te, Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı tespit edilen bir düğüne ilişkin yasal işlem uygulandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Sedat Akbay, Kovid-19 tedavisi gören kız arkadaşı Esra Akbay'a hastane bahçesinde açtığı pankartla evlilik teklifinde bulundu.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yapılan 2 düğünde, 1'i gelin 5 kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından düğüne katılanlardan numune alınmaya başlandı.