Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1153 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 1153 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 54 bin 494 test yapıldı, 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 1040 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 220 bin 546 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 81 bin 802, vaka sayısı 237 bin 265, vefat sayısı 5 bin 798 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 580, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,3 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız, bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir."

"Hastalık, sadece kurallara uyanı uymayandan ayırıyor"

Koca, Twitter hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda da "Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın. Hastalık, sadece kurallara uyanı uymayandan ayırıyor." ifadesine yer verdi.

Bakan Koca, "64 yaş ve altını" iki kat tedbirli olmaya davet ederek, "Bir büyükleri, bir kendileri için." ifadesini kullandı.

"Evde takibi yapılan milletvekili 5, hastanede de 4 milletvekili var"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27'nci Dönem, 2'nci ve 3'üncü yasama yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Meclisteki koronavirüs vakalarına ilişkin sorusu üzerine Şentop, TBMM'de bugüne kadar 23 bin 310 test yapıldığını söyledi.

Mustafa Şentop, sürüntü testlerinin analizinin son zamanlarda Meclis hastanesinde yapıldığını ifade etti.

Günlük test sayısının 500'ün üzerinde olduğunu ve Türkiye genelindeki testlerin yüzde 1,5'inin sadece TBMM'de gerçekleştirildiğini kaydeden Şentop, yeni tip koronavirüse yakalanan milletvekili ve personel sayısına ilişkin, "Şu anda Meclis personelinden evde takip edilen vaka sayısı 32, hastanede 2, dün de 1 yeni vakamız var. Evde takibi yapılan milletvekili 5, hastanede de 4 milletvekili var." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kovid-19 denetimleri açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Mamak ilçesinde semt pazarında gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri yerinde inceledi.

Pazar esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet eden Soylu, açıklamalarda bulunduğu gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan değerlendirmeler sonucu her hafta gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs denetimlerini bugün daha yoğun yapma adımı attıklarını ifade eden Bakan Soylu, ülkenin hemen her noktasında, bakan yardımcıları, valiler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve tüm kurumlarla salgın denetimi yapıldığını söyledi.

Soylu, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin, "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok." diye konuştu.

Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme olduğunu ifade eden Süleyman Soylu, "Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım. Milletimizi telaşa kaptırmak isteyenlerle, dezenformasyonlarla topluma yanlış bilgi aktarmaya çalışanlarla, endişe oluşturmak isteyenlerle ilgili maharetliyiz." şeklinde konuştu.

Kovid-19 denetimlerinde kent kameralarından da yararlanıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgenin ardından bugün Ankara'da kent merkezi ve ilçelerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vali yardımcıları, kaymakam ve belediye başkanlarının da katılımıyla maske, mesafe ve temizlik konularında denetimler gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirlerin uygulanmasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) de etkin şekilde faydalanıldı. Başkentteki denetimlerde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde görevli personel, sahada çalışma yürüten ekiplere şehrin farklı bölgelerindeki kameralardan elde edilen görüntüler aracılığıyla destek verdi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den koronavirüs denetimi

Ülke genelinde gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirleri denetimi kapsamında, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'ndeki Etimesgut Bulvarı'na giden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri yerinde inceledi.

Çetin, "Milletimizin Kovid-19 ile mücadelede normalleşmeye ulaşması için herkesin bu konuda bize destek verdiğini, kendisini koruduğunu, sosyal mesafeye, maskeye çok dikkat ettiğini, temas ve hijyen durumlarına çok hassasiyet gösterdiğini görüyoruz." dedi.

KKTC, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan'a tıbbi malzeme yardımı

Ankara'da 8 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan'a çeşitli tıbbi malzemeler hibe edecek.

Konya Sağlık Müdürlüğünden Kovid-19'la ilgili iddialara yönelik açıklama

Konya Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüsle mücadelede, bazı sosyal medya organlarında yer alan asılsız paylaşım ve ses kayıtlarına tepki gösterdi.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tüm sağlık çalışanlarının, Kovid-19 mücadelesini el birliğiyle yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak, asılsız iddiaların maksadını anlamakta güçlük çekiyoruz. Koronavirüs hastaları nedeniyle hastanelerde yer kalmadığı, acillerin ve yoğun bakımların hasta kabul etmediği, hastaların başka illere sevk edildiği gibi iddialar asılsız olduğu kadar mantık dışıdır." ifadesine yer verildi.

Sağlık çalışanı gelin ve damat, düğünlerinde koronavirüse yakalandı

Tokat'ta sağlık çalışanı gelin ve damadın düğünlerinden sonra Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Kentte sağlık çalışanı olan gelin ve damat Sivas'ta düğün yaptı. Düğüne katılan bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Çift, düğünden sonra ailelerinden çok sayıda kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine test yaptırdı. Sağlık çalışanı çiftin yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine çift, kendilerini karantinaya aldı.

Kars'ta maske takma zorunlu hale getirildi

Kars'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin şekilde sürdürülebilmesi için ilimiz merkezi başta olmak üzere ilimize bağlı 7 ilçe merkezinde ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takma zorunluluğunun olmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Milletvekili, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 11:57

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son Dakika

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