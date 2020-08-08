Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1185 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 1185 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 56 bin 726 test yapıldı, 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1028 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 221 bin 574 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528, vaka sayısı 238 bin 450 ve vefat 5 bin 813 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,3 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

"150'ye yakın ülkeye maskeden tuluma, ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomideki durumu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ekonomide söylenenlerin hepsi bir tarafa. Benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar, bunların hepsi, bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor. Sen ülkeye bak ülkeye, ülke nerede. Türkiye nerede, Batı nerede, dünya nerede... Şu anda 150'ye yakın ülkeye koronavirüs salgınıyla ilgili maskeden tuluma, ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz. Bunlar bedelsiz olmuyor, bir şeyle oluyor. Bunları görmüyor musunuz? Türkiye bunları yapıyor. Böyle bir dönemde biz Çam Sakura Hastanesini bitirdik. 45 günde gerek Murat Dilmener Hastanesini gerek Pakize Öz Hastanesini bitirdik. Bunlar neyle oluyor? Bu, Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Türkiye'nin gücü olmasa siz bu kadar kısa zamanda bu hastaneleri yapabilir misiniz? Bunları da yaptık bitirdik. Biz gücümüzü nereden alıyoruz? Milletimizden alıyoruz. Bu millete bunlar layıktır, yapacağız ve milletimiz biz birilerine muhtaç etmeyeceğiz."

İçişleri Bakanlığından karantinadaki yerleşim yerlerine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de topyekün bir mücadele yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina tedbirlerinin uygulandığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cuma günü saat 09.30 itibarıyla 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerlerindeki nüfus 54 bin 53'tür.

Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 ilçe, 2 ilçe merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde 623 bin 766 kişi karantina altına alınmıştır."

Türkiye genelinde düğün salonları ve sahillerdeki eğlence mekanları denetlenecek

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak, uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde, temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere/kurallara uyulmasının ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Öte yandan, yaz ayları nedeniyle artış gösteren nişan/düğün gibi organizasyonlardan veya özellikle sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerindeki yoğunluktan kaynaklı olarak vatandaşların daha sık kalabalık halinde bir araya geldiği ifade edilen genelgede, belirlenen kural ve tedbirlere zaman zaman yeterince riayet edilmediği, bu durumda bulaşıcılığı çok yüksek olan koronavirüsün yayılım hızını artırdığı bildirildi.

Genelgede, 7 Ağustos cuma, 8 Ağustos cumartesi ve 9 Ağustos pazar günü, düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizasyonlarda denetimler yapılacağı belirtildi.

Genelge doğrultusunda, yurt genelinde düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü salonlarında denetimlere başlandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, askere gidecek gençlere ve yakınlarına seslendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yayınladığı video mesajında, 8 ağustos itibarıyla başlayacak celp döneminde askere gidecek gençlere ve yakınlarına seslendi. Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında asker uğurlaması yapılamayacağını belirten Yerlikaya, temizlik, maske ve mesafe kurallarını hatırlattı. Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"Askere gidecek sevgili gençlerimiz, değerli kardeşlerim. Yeni celp dönemi geldi. 8 Ağustos itibarıyla İstanbul'dan 16 bin 346 evladımız, vatani görevini yapmak üzere memleketimizin dört bir yanına dağılacak. Evlatlarının asker olacağı günü özlemle bekleyen kıymetli ailelerimiz, arkadaşını askere uğurlayan sevgili gençlerimiz, heyecanınızı yürekten paylaşıyorum. Lütfen, hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını riske atmayın. Temizlik, maske ve mesafe kurallarından asla taviz vermeyin. Allah, bütün Mehmetçiklerimize güç versin. Sağlıcakla gidip dönmeyi nasip etsin. Yolunuz açık olsun. Şimdiden hayırlı tezkereler. "

THY'den Almanya uçuşları öncesi yolculara "PCR testi" uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'ya seyahat edecek yolcular için resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, bu ülkeye gidecek yolcuların son 48 saat içerisinde koronavirüs testi (PCR) yaptırıp, negatif sonucu almış olmaları gerektiğini bildirdi.

THY'den konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Almanya'ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; 8 Ağustos 2020 saat 23.59 itibarıyla, Almanya'ya varış öncesi, son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir. 2 yaş altı yolcularımız, bu uygulamadan muaf tutulacaktır. İlgili uygulama, Türkiye çıkışlı Almanya varışlı tüm uçuşlar için geçerlidir. PCR testi, Sağlık Bakanlığının covid19bilgi.saglik.gov.tr sitesinde yer alan sertifikalı merkezlerde veya test imkanı olan havalimanlarında yaptırılabilecektir." denildi.

Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti

Dünya Sağlık Örgütü bu hafta #WearAMask #MaskeTak etiketleriyle bir meydan okuma başlattı. Bunun üzerine, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bakan Koca'yı etiketleyerek bu akıma davet etti.

Meydan okumaya katılan Koca, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Direktör, mesajınız için teşekkür ederim. Tüm ülkeleri maske, sosyal mesafe ?ve temizlik kurallarına uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'yi de etiketleyen Koca, "Değerli arkadaşım @hans_kluge sizin de bizimle olduğunuzu biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Koca, mesajında "#WearAMask" "MaskeTak" etiketine de yer verdi.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 00:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son Dakika

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