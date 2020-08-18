Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1233 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 250 bin 542, can kaybı 5 bin 996 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 1233 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 250 bin 542, can kaybı 5 bin 996 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 74 bin 846 test yapıldı, 1233 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 231 bin 971 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 800 bin 88, vaka sayısı 250 bin 542, vefat sayısı 5 bin 996 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 686, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmeleri yaptı:

"11 Mart'tan bu yana tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip aktif hasta sayısı 12 bin 575.Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor ağır hasta sayısını artıyor."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların açılmasına ilişkin yaptığı paylaşımdaysa "Çocuklar ve gençler, okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulsun, okullara dönülsün." uyarısında bulundu.

Başkent'te alınan önlemler kapsamında bazı kısıtlamalar getirildi

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştü.

Toplantıda vatandaşların düğün, nişan, cenaze ile sosyal faaliyetlerde ve toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmesiyle hastalığın yayılımının arttırmasının özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturduğu değerlendirildi.

Bu kapsamda Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişlerinin kısıtlanması, sokak düğünlerinde sürenin azami 2 saat olması ve toplu yemek verilmesinin yasaklanması kararlaştırıldı.

Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasına karar verilen toplantıda, Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulması, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri bire bir takip etmelerinin sağlanması, HES uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılması karara bağlandı.

Diğer illerdeki kısıtlamalar

Bursa ve Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin sosyal alanlarda bulunmalarına ve toplu taşıma kullanmalarına yönelik bazı kısıtlamalar getirildi.

Erzincan'da, salgın nedeniyle acil olmayan ameliyatların ertelenmesine karar verilirken, 65 yaş üstü vatandaşlar ile hastanede yapılacak ameliyatlarla ilgili bir dizi ek tedbir alındı.

Kırşehir'de, salgınının yayılma hızının kontrol altında tutulması amacıyla il genelinde maske takma zorunluğu getirildi.

Sivas'ta salgın nedeniyle sokak düğünlerinin 19.00-22.00 saatlerinde yapılmasına karar verildi.

Şanlıurfa'da hafta sonunda yapılan denetimlerde, Kovid-19 ile mücadele tedbirlerine uymayan 531 kişiye ceza uygulandı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirlerine uyan 3 esnafın iş yerine ise "Bu iş yeri Kovid-19 salgını tedbirlerine uymaktadır" yazılı levha asıldı.

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 00:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
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