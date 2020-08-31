Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1587 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu.

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Türkiye'de son 24 saatte 1587 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 110 bin 102 test yapıldı, 1587 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 44 hasta vefat etti, 1087 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 244 bin 926'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 7 milyon 138 bin 492, vaka sayısı 270 bin 133, vefat sayısı 6 bin 370 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 961, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

"110 binden fazla test yapıldı"

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110 binden fazla test yapıldı. 1587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde."

Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim öğretim dönemi TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.

Uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime "aşamalı ve seyreltilmiş" şekilde geçilmesi planlanıyor.

TSK'de Kovid-19 tedbirleri

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından 12 Mart'ta Kovid-19 ile Mücadele Merkezi'ni (KOMMER) kurduklarını anımsattı.

Tüm tedbirlerin TSK içinde duyurulduğunun, eksiksiz ve aksaksız şekilde uygulanmaya başlandığının altını çizen Akar, şu ana kadar Kovid-19 için 500 binden fazla test yaptıklarını dile getirdi.

Bakan Akar, özellikle operasyon bölgelerinde, gemilerde, Hava Kuvvetleri filolarında, Libya'da görevli personelde Kovid-19 vakası olmaması için azami gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde herhangi bir sorun çıkmadı. Bunun için de aldığımız sıkı, katı tedbirleri aksaksız, eksiksiz uygulamaya devam ediyoruz." dedi.

Asker uğurlamaları

Bakan Akar, asker uğurlamalarını, mülki makamlarla ve askerlik şubeleriyle iş birliği içinde yakinen takip ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz, askere gelmeden önce böyle bir eyleme girmeyeceklerine ilişkin taahhütte bulunuyorlar. Sadece kendi hayatlarını değil, silah arkadaşlarının hayatını da tehlikeye sokacaklarını kendilerine anlatıyoruz. Askerin kutlamasının operasyonlar, eğitim, tatbikatlar olduğunu, kutlamaların oralarda yapılacağı izah ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir sorun olmadı, inşallah bundan sonra da olmayacak. Olanlarla da ilgili arkadaşlarımızı ikaz ediyoruz. Yapanlar olursa da kıtalarına gittiklerinde de arkadaşlarımız, telkinlerini, tavsiyelerini, eğitimlerini sürdürecekler."

"Testleri pozitif çıkanları askere almıyoruz, erteliyoruz"

Celp işlemleri kapsamında askere alınacak gençlere, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları mutabakat çerçevesinde PCR testi yaptırdıklarını anımsatan Akar, "Testleri pozitif çıkanları askere almıyoruz, erteliyoruz, bedelliler dahil. Bu şekilde Silahlı Kuvvetler bünyesine, kışlalara herhangi pozitif kişi girmemesi için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Celp dönemlerinde yapılan test sayılarını paylaşan Akar, "Haziran celbinde 176 bin kişiye, Ağustos celbinde 43 bin kişiye test yapıldı. Bunlardan 1350'si pozitif çıktı. Bunlar askere alınmadı. Bedellilerden 15 bin 500 kişiye test yapıldı, 66 pozitif çıktı, bunların askerliği ertelendi." diye konuştu.

İstanbul'da etkinliklerle ilgili ek tedbirlerin alındığı karar yürürlüğe girdi

İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Meclisinin düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi merasimlerle ilgili ek tedbirlerin alındığı 84 sayılı kararının bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Karara göre, kapalı alanlarda nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılamayacak, sadece açık alanlarda yapılabilecek.

Düğün ve nikah merasimleri kapalı ve açık alanlarda yapılabilecek. Mekanın normal kapasitesinin üçte birini aşmayacak kadar katılımcı kabul edilecek.

Düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi tüm merasimlerde, oyun ve dans olmayacak, kapalı su hariç, yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak; gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları hariç, 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altı çocuklar bulunamayacak.

Koronavirüs, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 23:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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