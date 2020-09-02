Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1596 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 45 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 273 bin 301, can kaybı 6 bin 462 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 1596 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 45 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 273 bin 301, can kaybı 6 bin 462 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 107 bin 927 test yapıldı, 1596 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 45 hasta vefat etti, 947 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 246 bin 876'ya çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 355 bin 862, vaka sayısı 273 bin 301, vefat sayısı 6 bin 462 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1017, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

"Ağır hasta sayımız binin üzerinde"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Toplum Bilimleri Kurulumuzun önerisiyle salgın yönetiminin doğru iletişimi açısından bundan sonra günlük ve haftalık daha detaylı bilgileri http://covid19.saglik.gov.tr adresinden takip edebileceksiniz. Önemli gelişmeleri buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız binin üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu, tedbirle mümkün. Güç tedbirde."

Bilim Kurulları toplandı

Sağlık Bakanı Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde birlikte gerçekleştirilen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Gelenek ve göreneklerimizin önemli parçalarından olan bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi." dedi.

Salgının seyrine ilişkin Koca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul'da Trakya'da ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef bir artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışlarına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılmaktadır. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir." bilgisini verdi.

"Futbol maçları ilk yarıda seyircisiz oynansın" önerisi

Koca, futbol müsabakalarının seyircili oynatılıp oynatılması konusunda "Belli bir döneme kadar, belki yılın ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz futbol müsabakalarının devam etmesi şeklinde Bilim Kurulunun bir önerisi var." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına verilecek ek ödemenin detaylarının belli olup olmadığına ilişkin soru üzerine Koca, "Geçen toplantıda da söylemiştim, uzatıldı. Zannediyorum birkaç gün içinde yayınlanmış olur. Bununla ilgili hem sahada filyasyon yapan hekimlerimiz dahil olmak üzere hem özellikle salgın döneminde bu hastalarla ilgili yoğun, acil, göğüs hastalıkları, dahiliye, çocuk ve benzeri gibi yoğun çalışan hekimlerle ilgili, çalışanlarla ilgili bir düzenleme yapıldı. Zannediyorum önümüzdeki günlerde yayınlanmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

"1. sınıflar 2+5 şeklinde olabilir"

Koca, bu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamına yönelik bir yaklaşımın olduğunu anımsatarak şu bilgileri paylaştı:

"1. ve 2. sınıf ve 8. ve 12. sınıfla ilgili düzenlemeyi muhtemelen gelecek hafta konuşmuş oluruz. Daha çok 1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta bunu daha netleştirmiş oluruz. Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği şeklinde 8. ve 12. sınıflarla ilgili salgının seyrine göre gelecek hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz. Belki il bazında veya genel anlamda. Yani şöyle özetlersek 1. sınıfların alışması için 2+5 şeklinde olabilir, 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12'lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündem yapılmış olacak."

ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve diğer sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemleri uygulamaya devam ettiklerini bildirdi.

Aygün, sınav binaları ya da salonların sınavdan önce detaylı temizliğinin yapıldığını ve dezenfekte edildiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Koronavirüs önlemleri kapsamında, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebileceklerdir. Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacaktır. Adaylar ve görevliler kendi maskeleri veya siperlikleriyle de gelebileceklerdir. Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar. Bu durumda olup sınav yeri değiştirilen adaylar Başkanlığımız tarafından SMS ile bilgilendirilecektir."

- İstanbul'da Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda, Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı'nın ikincisi gerçekleştirildi.

Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 642 filyasyon ekibinin sahada olduğunu, 1900 personelle çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanlığı 81 ile ek genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 81 il valiliğine gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgeyle sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere cumadan itibaren izin verilmeyecek.

Genelgede, şu kararlara yer verildi:

"81 ilde; sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak. Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeni, fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak."

Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 23:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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