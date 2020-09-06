Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 279 bin 806, can kaybı 6 bin 673 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 279 bin 806, can kaybı 6 bin 673 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 96 bin 842 test yapıldı, 1578 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 1013 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 251 bin 105'e çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 779 bin 539, vaka sayısı 279 bin 806, vefat sayısı 6 bin 673 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 22 bin 28, ağır hasta sayısı 1102, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere "koronavirüse karşı tedbir" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir."

KPSS'de koronavirüs önlemleri

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün verdiği bilgiye göre, Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındı.

Buna göre, sınav öncesi binaların detaylı temizliği yapılarak dezenfekte edildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirdi.

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de sınava girdi. Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenerek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrıldı ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alındı. Bu durumda olan adaylar, SMS ile sınavdan önce bilgilendirildi.

YÖK'ten YDS sonuç belgeleri olmayanlara lisansüstünde şartlı kayıt imkanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik gibi lisansüstü programlara başvuracak adaylarla doktora veya sanatta yeterliğe başvuracak araştırma görevlilerine, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanlarına ilişkin belgelerini, sınav sonuçları açıklandıktan sonra yükseköğretim kurumlarına ibraz etme hakkı getirdi.

YDS'nin açıklamasından itibaren 5 gün içinde sonuç belgelerini ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeyenlerin kayıt işlemleri iptal edilecek.

AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymadan asker uğurlayan kişilere ceza kesildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapıldığına ilişkin görüntüler yer aldı.

AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapan 11 kişiye, 34 bin 650 lira ceza kesildi.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1857 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1857 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası verildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 1315 iş yeri denetlenerek 16 bin 575 kişi kontrol edildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 119 kişiye idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 23:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

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