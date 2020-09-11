Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 56 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 56 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 112 bin 213 test yapıldı, 1671 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 56 hasta vefat etti, 1117 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 256 bin 524'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 325 bin 137, vaka sayısı 288 bin 126, vefat sayısı 6 bin 951 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 24 bin 651, ağır hasta sayısı 1223, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün. " ifadelerini kullandı.

İzolasyondan kaçanlar yurtlarda karantinaya alınacak

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon" konulu genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Söz konusu genelgede, daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle, izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sisteminin belirlendiği hatırlatıldı.

Öte yandan, mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar ve inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmasında, bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedeniyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalındığına işaret edildi.

İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilen bazı kişilerin, tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk ettiği, halk sağlığını riske atarak hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdiği belirtildi.

Bu kapsamda genelgeye göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 72'nci maddesinde yer alan "hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenler" ile ilgili hüküm kapsamında alınan tedbirlere göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce yurt ve pansiyon gibi yerler belirlenecek.

İlgili bakanlıklarca valiliklere tahsis edilecek yurtlar veya pansiyonlar görev paylaşımına göre çalışacak. Buna göre, yurt veya pansiyonların yönetimi vali tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanacak.

Valiler tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi gerçekleştirilerek bu yurt veya pansiyonlara personel takviyesi yapılacak.

Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak.

Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları, AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay tarafından giderilecek.

Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli valilikler tarafından görevlendirilecek. Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Yurt ve pansiyonların güvenliği, mülki idare amiri gözetiminde 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilecek.

Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler, valiliklerce kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacak.

Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli valiliklerce karşılanacak.

Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler haklarında ilgi genelgeler çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195'inci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak. Ayrıca valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Vali ve kaymakamlarca söz konusu esaslar çerçevesinde gerekli kararlar Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72'nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

MEB yüz yüze eğitimin uygulamasına ilişkin yazıyı illere gönderdi

Buna göre, okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programının okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde yapılacağı, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim verileceği bildirildi.

- Ankara Valiliği mesai saatlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu

Ankara Valiliği, Kovid-19 salgını yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bağlı kurumlarının çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildiğini bildirdi.

Buna göre kurumların mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulanacağı kaydedildi.

KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan 4 koronavirüs hastası, tedavileri için Türkiye'ye getirildi.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla KKTC'den Esenboğa Havalimanı'na 4 Kovid-19 hastası daha getirildi.

Nakil sırasında havalimanı görevlileri ve sağlık çalışanları tarafından maske kullanımı ve mesafe kuralına dikkat edildi.

Ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

Ceza infaz kurumlarındaki Kovid-19 tedbirleri kapsamı genişletilerek uygulanıyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin şekilde mücadele etmek ve olası vakaların önüne geçmek amacıyla cezaevlerinde üst düzey tedbirler almaya devam ediyor.

Buna göre, ziyaretçiler, olası Kovid-19 vakalarının önüne geçilmesi amacıyla termal kameralardan ateşleri ölçülerek ve HES Kodu Kontrol Noktası'nda kodlarını okutarak cezaevlerine alınıyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sağlık ve Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Serdar Yılmaz, "Haziran ayında bir yakınıyla başlayan kapalı görüşler, ağustos ve eylülde iki kere iki yakınıyla olmak üzere kurum müdürlüklerimiz tarafından planlanmaktadır." dedi

- Market ve pazar yerlerinde Kovid-19'a yönelik en önemli tedbir "sosyal mesafe"

Tedbir alınmadığı takdirde yeni tip koronavirüs vakalarının yayılma ihtimali en yüksek noktalar, market ve pazar yerleri olarak görülüyor.

Bu yerlerde işletme sahibi ve pazarcıların alması gereken önlemlerin yanı sıra müşterilerin en çok "sosyal mesafeyi koruma"ya dikkat etmesi gerekiyor. Maske takma zorunluluğu bulunsa da yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri taşıyanların, pazar yerine ya da markete girmemesi önem taşıyor.

Ambalajsız satılan sebze ve meyvelerin dokunularak seçilmemesi, diğer müşteriler ve satıcılarla mesafenin en az 3-4 adım olarak korunmasına dikkat edilmesi de şart. Marketlerde ödemelerin mümkünse temassız kredi kartıyla yapılması, pazar yerlerindeki tuvaletlerde elleri kurutmak için sıcak hava üfleyen makinelerin yerine kağıt havlu kullanılması, Kovid-19 önlemleri arasında sıralanıyor.

Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için dikkat çeken uyarı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, vaka sayılarındaki artışa ilişkin, "Ankara'da vaka sayıları, İstanbul'un iki katı gibi görünse de İstanbul'a Anadolu'dan dönüşlerin başlamasıyla önümüzdeki birkaç hafta içerisinde vaka sayılarının artma ihtimali var." uyarısında bulundu.

Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Ceza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 23:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

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