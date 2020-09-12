Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 98 bin 326 test yapıldı, 1509 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 1207 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 257 bin 731'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 423 bin 463, vaka sayısı 289 bin 635, vefat sayısı 6 bin 999 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 24 bin 905, ağır hasta sayısı 1241, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir." ifadelerini kullandı.

" İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz"

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının İstanbul'daki durumuna ilişkin paylaşımında, nisan ayında hastaların yüzde 65'inin, vefatların ise yüzde 54'ünün İstanbul'da olduğunu belirterek, alınan tedbirlerle hasta sayısının yüzde 72, vefatların yüzde 78 azaldığını ifade etti.

Koca, "11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76'sı İstanbul'daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum." dedi.

Şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu genelgesi

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine "şehirler arası otobüslerde HES kodu zorunluluğu" konulu genelge gönderildi.

Genelgede kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu vurgulandı.

Bu çerçevede daha önce illere gönderilen genelgelerle şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

Ancak uygulamada şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmediklerinin gelen şikayetlerden anlaşıldığı ve bu nedenle bazı tedbirlerin alınmasının zaruri hale geldiği ifade edildi.

Genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

"Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebilecek.

Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak.

Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerince HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecek."

HES kodu olmadan seyahat edenlere zorunlu izolasyon

Genelgeye göre, denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valiler/kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak, HES kodu bulunmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süreyle seferden men edilecek.

Denetimler sonucunda Kovid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu bulunmadan şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yaptıkları tespit edilen kişiler, valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Genelgede vali ve kaymakamların bu esaslar çerçevesinde gerekli kararları Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca ivedilikle alması istendi.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği ve mağduriyete neden olunmayacağı belirtilen genelgede, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği bildirildi.

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

İzmir ve Talimhane etkinlikleri ertelendi

Devlet Tiyatrolarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle İzmir'de salonlarda sahnelenen oyunlar ile İstanbul'da Beyoğlu Talimhane etkinliklerinin ertelendiği bildirildi.

Koronavirüs, HES kodu, Türkiye, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 23:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

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