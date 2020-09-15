Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 67 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 67 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 67 hasta vefat etti, 1202 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 261 bin 260'a çıktı.

Test sayısı 8 milyon 742 bin 535, vaka sayısı 294 bin 620, vefat sayısı 7 bin 186 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 26 bin 174, ağır hasta sayısı 1327, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Faaliyet alanı dışına çıkan işletmeler kapatılacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane ve gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyecek.

Denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler, ilgili genelgeler çerçevesinde derhal kapatılacak ve haklarında ayrıca işlem yapılacak.

İstanbul'da 1531 kişi veya işletmeye idari ve adli işlem uygulandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 25 bin 255 denetim ve rehberlik çalışması yaptıklarını, 1531 kişi veya işletmeye idari ve adli işlem uyguladıklarını bildirdi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 217 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1479 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Isparta'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Küçükhacılar ve Aşağıkaşıkara köylerinde Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 binanın karantinaya alındığı bildirildi.

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Siber saldırganların hedefi Kovid-19'a yönelik aşı çalışmaları oldu

Türkiye'nin savunma sanayi ve milli teknoloji hamlesinde önemli bir rol üstlenerek yerli teknolojiler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, "Kovid-19 Aşı Geliştirme Çalışmalarına Yönelik Siber Tehditler" başlığıyla bir rapor yayınladı.

155'ten fazla kurum, özel şirket ve üniversitenin aşı geliştirme aşamasında olduğu ve aşıların yavaş yavaş insanlar üzerinde test edilmeye başlandığının belirtildiği rapora göre, siber saldırganların hedefi Kovid-19'a yönelik aşı çalışmaları oldu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince sosyal sorumluluk alanında projeler geliştiren kurumları, aralıkta düzenlenecek "Ortak Yarınlar Kovid-19 ile Mücadele Özel Ödül Programı" ile ödüllendirecek.

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 22:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

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