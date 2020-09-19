Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1312 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 266 bin 117'ye çıktı.

Test sayısı 9 milyon 173 bin 694, vaka sayısı 301 bin 348, vefat sayısı 7 bin 445 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 27 bin 786, ağır hasta sayısı 1432, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7 oldu.

"Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün ağır hasta sayımız 1432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim." ifadesini kullandı.

İstanbul'da bazı kurumlara girişte HES kodu zorunluluğu geldi

İstanbul'da 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren Valilik, kaymakamlıklar ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü gibi bazı kamu kurumlarına girişte HES kodu ile randevu alınması zorunlu hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, I·l Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, dün Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanarak yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında bazı kararlar aldı.

Buna göre, 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren Valilik, kaymakamlıklar ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü gibi bazı kamu kurumlarına girişte HES kodu ile randevu alınması zorunlu hale getirildi.

Kovid -19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin önemine işaret edildi.

Bakan Selçuk, okullarda yüz yüze eğitim hazırlıklarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim hazırlıkları kapsamında okullarda dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının karşılandığını, ateş ölçer bulundurulmasının sağlandığını belirterek, üç haftalık sürede tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül öncesinde, okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini okullarıyla buluşturmaya yönelik hazırlıkların tamamlandığı, Bakanlığın merkez ve saha koordinasyonunun anlık bilgilendirmelerle sağlandığı ve tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalıştığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandığı gibi gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları da il müdürlükleri tarafından karşılandı. Ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere tüm okullarda ateş ölçer bulundurulması sağlandı." bilgisini paylaştı.

"Servislerle ilgili planlamalar tamamlandı"

"Çocuklarımızı okulları ve arkadaşlarıyla buluşturmak için hazırız." vurgusunda bulunan Selçuk, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, mesleki eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık. Öğrencilerimizin okullara ulaşımları için servislerle ilgili planlamalar tamamlandı. Ayrıca tüm illerde servis şoförlerine yönelik öğrenci taşımasında uymaları gereken tedbirleri kapsayan eğitimler de tamamlanarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı."

Sağlık Bakanı Koca'dan "İspanyol Gribi" örneğiyle tedbir çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1918'deki İspanyol Gribi salgınında da tedbirin maske, mesafe ve temizlik olduğuna dikkati çekerek, "Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. Virüs 500 milyon insana bulaştı. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İspanyol Gribi salgınında, koronavirüsle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı tedbir de aynıydı: Maske, mesafe, temizlik. Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. Virüs 500 milyon insana bulaştı. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım."

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Eylül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 23:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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