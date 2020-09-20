Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 61 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 95 bin 321 Kovid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1116 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 267 bin 233'e çıktı.

Test sayısı 9 milyon 269 bin 15, vaka sayısı 302 bin 867, vefat sayısı 7 bin 506 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 28 bin 128, ağır hasta sayısı 1456, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7 oldu.

"Sayı azalmadan huzurlu olamayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün ağır hasta sayımız 1456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir." ifadesini kullandı.

Bolu'da karantina kuralını ihlal edip Yedigöller Milli Parkı'na gelen Kovid-19 temaslısı 2 kişi ile Aydın'da karantinayı ihlal eden 5 kişi yurda yerleştirildi.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1358 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Adıyaman'da 42 ev, tedbirler kapsamında karantinaya alındı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs temaslısı olduğu için karantinada olması gereken aile çocuk parkında yakalandı.

Trabzon'da Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören anne adayı, solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yapılan müdahale sonucu sezaryenle doğum yaptı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs hastalarıyla temaslı olduğu tespit edilen kamu ve özel sektör çalışanlarının herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu almaksızın 14 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki köy ve bir mahallede salgınla ilgili tedbirler kapsamında karantina başlatıldı.