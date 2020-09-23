Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1767 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 1767 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1027 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 270 bin 723'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 608 bin 370, vaka sayısı 308 bin 69, vefat sayısı 7 bin 711 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 29 bin 635, ağır hasta sayısı 1561, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,7 oldu.

"Tedbirlere birlikte uyalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, ağır hasta sayısının bugün 1561'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Koca, "Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım." ifadesini kullandı.

Çin'den gelen aşı Kocaeli'de test ediliyor

Çin'den gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesinde gönüllü sağlık çalışanları üzerinde test edilmeye başlandı.

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kamu kurumlarına girişte zorunlu hale getirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başladı.

Jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yaptı

Jandarma ekiplerince, şehirler arası otobüslerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Diyarbakır'da karantina kuralına uymayan 106 kişi yurda yerleştirildi

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katılan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Diyarbakır'da 9 günde 106 vatandaşımız maalesef izolasyon kuralına uymayarak dışarı çıktıkları için tespiti yapılarak yurda alındı." dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarını ihlal eden 23 kişinin Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildiğini belirtti.

Adıyaman'da 66 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Koronavirüs, Diyarbakır, Türkiye, 112, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 23:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çipli kimlikte yeni dönem! Parmak izinin yerli ve milli yazılımla işleneceği sisteme geçiliyor Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu
Bakan Soylu'dan çok tartışılacak gönderme: AYM Başkanı'nın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim Bakan Soylu'dan çok tartışılacak gönderme: AYM Başkanı'nın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim         
22:59
Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının bir tatilcinin aracına zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının bir tatilcinin aracına zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı         
21:51
Kılıçdaroğlu, CHP'deki Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Aynı kişiyi anlatıyorsunuz         
21:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı         
20:32
Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz         
19:25
Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi         
17:57
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 23:51:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei