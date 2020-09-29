Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1427 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 1427 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 940 Kovid-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1452 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 278 bin 504'e yükseldi.

Toplam test sayısı 10 milyon 268 bin 163, vaka sayısı 317 bin 272, vefat sayısı 8 bin 130 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 30 bin 638, ağır hasta sayısı düne göre 13 kişi azalarak 1583, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,5 oldu.

Sağlık Bakanı Koca'dan "mücadeleye destek verin" çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan, birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığından yeni kamu spotları

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyası çerçevesinde 2 yeni kamu spotu daha hazırlandı.

Temizlik, maske ve mesafenin önemine işaret edilen spotlarda, "Unutmayın, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." sloganı kullanıldı.

Kamu spotlarında "Mucize Doktor" dizisinde "Doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez ve "Hekimoğlu" dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen rol aldı.

Timuçin Esen'in rol aldığı spotta, salgının devam ettiği ve rehavete kapılmanın olumsuz sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Spotta, salgının bir kişiden başladığı ve bir kişinin bile kurallara uymamasının bedelinin ağır olabileceği uyarısı yapıldı.

Taner Ölmez'in rol aldığı spotta ise birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgında tedbirlerin önemine işaret edildi. Kısıtlamaların tekrar gelmemesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği de spotta vurgulandı.

'HES Kodu' sorgulamasına e-Devlet entegrasyonu

Kis¸ilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ac¸ısından risk durumlarının sorgulandığı Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması ile e-Devlet Sistemi arasında servis entegrasyonu yapıldı. Kurumlararası Goverment to Goverment (G2G) eris¸im s¸eklinde hizmete sunulan sistemle, tüm kurum ve kuruluşlar "HES" sistemi ile entegre olabilecek.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce, HES Kodu Sorgulama Sistemi hakkında resmi yazı hazırlanarak, ilgili genel müdürlüklere gönderildi.

Yazıda, çes¸itli u¨lkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bagˆlı koronavirüsün tu¨m du¨nya ic¸in olus¸turdugˆu halk sagˆlıgˆı tehdidinin devam ettiği ve Türkiye'de de so¨z konusu hastalık ile mu¨cadele c¸alıs¸malarının Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda ilgili tu¨m birimler tarafından kesintisiz yu¨ru¨tu¨ldüğü vurgulandı.

Bu kapsamda, tu¨m vatandas¸ların seyahat edebilmelerini sagˆlamak amacıyla Hayat Eve Sıgˆar (HES) uygulaması altında HES Kodu sistemi gelis¸tirildiği anımsatılan yazıda, sistemin hava yolu, demir yolu, deniz yolu, kara yolu firmaları ile entegrasyonun sagˆlandığı ifade edildi.

Eczanelerde uyulması gereken Kovid-19 tedbirleri

İstanbul Eczacı Odası, Kovid-19 salgınında vatandaşların eczanelerde dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin video hazırladı.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, Kovid-19'a karşı verilen mücadelenin zarar görmemesi için vatandaşların eczanelerde alınan tedbirlere uymalarını beklediklerini dile getirdi.

Son dönemde Kovid-19 vakalarının yanı sıra yoğun bakım hasta sayılarının da artış eğiliminde olduğunun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyu ile paylaşıldığına dikkati çeken Sarıalioğlu, vatandaşların tedbirlere yeteri kadar riayet etmediğini belirtti.

Eczanelerdeki bekleme koltuklarının kaldırıldığını ifade eden Cenap Sarıalioğlu, hastaların eczanede 1-2 kişiden fazla insan varsa dışarıda beklemeleri gerektiğini vurguladı.

Hastaların eczaneye girdiklerinde önce ellerini dezenfekte etmelerini isteyen Sarıalioğlu, sosyal mesafeye uyulması, banko, raf ve ürünlerle el temasından kaçınılması, eczanede mümkün olduğunca kısa süre geçirilmesi çağrısında bulundu.

Ankara'da koronavirüs denetimi

Başkentte 750 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, başta Çankaya olmak üzere eğlence mekanlarının bulunduğu Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde yoğunlaştırılan uygulamalara, çeşitli birimlerden 750 personel katıldı.

-TİKA'dan Kolombiya'da maske üretim tesisi kurulmasına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), dünyada Kovid-19 salgınının en çok görüldüğü ülkelerden Kolombiya'nın Narino bölgesindeki Tumaco kentinde maske üretimi tesisi kurdu.

TİKA'nın Kolombiya Başkan Yardımcılığı ile Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Bütünleşme Sekreterliği iş birliğinde kurulan maske üretim tesisiyle Narino'da yaşayan 100 kadına istihdam sağlandı.

Cerrahi maske üretimi için kurulan tesiste birçok komşu şehrin ihtiyacının karşılanması için üretim yapılması da hedefleniyor.

Başkan Yardımcısı Martha Lucia Ramirez, Ulusal Hükümet tarafından yürütülen girişimcilik ve cinsiyet eşitliği stratejilerine verdiği destek için TİKA'ya teşekkür etti.

Koronavirüs, Türkiye, TİKA, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 23:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

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