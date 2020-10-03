Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 59 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 59 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 103 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1211 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 283 bin 868'e çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 711 bin 883, hasta sayısı 323 bin 14, vefat sayısı 8 bin 384, ağır hasta sayısı 1470, aktif hasta sayısı 30 bin 762 oldu.

Öte yandan tabloya yeni eklenen haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,4, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak." ifadesini kullandı.

Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesisleri'nde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İncelemenin ardından Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cep telefonundan görüntülü arayarak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kovid-19 ile ilgili yürütülen 13 yerli aşıdan 3'ünde hayvan deneme çalışmalarının başarıyla tamamlandığı, insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunları kaydetti:

"Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Temennim odur ki hemen kısa zamanda bunları üretime sokar, bu üretimle beraber insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız. Bundan böyle de hastalarımızın sayısını ciddi manada düşürür ve şifa kaynağı olacağına inandığımız bu aşılarla da geleceğimizi teminat altına almış oluruz."

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 288 kişiye para cezası uygulandı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 21 bin 762 kişi sorgulanırken, 1425 iş yeri denetlendi.

Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 37 kişiye ceza

İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 37 kişiye ceza kesildi.

Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 32 kişi hakkında idari para cezası verildi.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 154 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında bin 154 kişi hakkında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem yapıldı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 3 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 23:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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