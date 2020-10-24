Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

24.10.2020 23:39
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 91 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 69 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 91 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 69 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 91 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 69 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1573 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 313 bin 93'e yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673'e ulaştı. Hasta sayısı 359 bin 784, vefat sayısı 9 bin 727, ağır hasta sayısı 1699, aktif hasta sayısı 36 bin 964 oldu.

Haftalık verilere göre, hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

"Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün 113 bin 427 test sonucunda 2 bin 91 yeni hastanın tespit edildiğine işaret ederek, "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan İmamoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul'da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca 112 Acil Komuta Merkezi çalışanlarına seslendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında, Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Koca, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 40'a yakınının İstanbul'da olduğunu anımsatarak, 112 çalışanlarına, "Bu dönemde iş yükünüzün daha da arttığını tespit ettik. Bu çerçevede gösterdiğiniz fedakarlık ve özverinin, bütün toplum olarak bu gayretinizin farkındayız." diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Acil Durum Hastanesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) inşaatı devam KKTC Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti.

Oktay, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hareketlendiği dönemde de, çok hızlı bir şekilde İstanbul ve diğer yerlerde yaptığımız gibi çok hızlı hastane inşaatını burada yapmak istedik. Dolayısıyla salgınla alakalı Kıbrıs Türkü'nün zerre kadar bir endişesi olmasın istedik. Türkiye'de Kovid-19 ile mücadelede hangi imkanımız varsa, bu, Kıbrıs Türkü kardeşimizin bütün her şeyi ile hizmetindedir. Henüz 2 ay olmamış bir inşaatın önündeyiz, muhteşem bir eser çıktı ortaya." dedi.

Ankara'da 750 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Çankaya ilçesindeki eğlence mekanlarına ve umuma açık yerlere yönelik asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerden 750 polisin katılımıyla Çankaya'da asayiş uygulaması yapıldı.

Kurulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçları değerlendiren ekipler, eğlence mekanlarını da denetledi.

Fahrettin Koca, Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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