Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

29.10.2020 23:37
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 416 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 416 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre son 24 saatte 134 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1581 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 320 bin 762'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 741 bin 180'e ulaştı. Hasta sayısı 370 bin 832, vefat sayısı 10 bin 99, ağır hasta sayısı 1916, aktif hasta sayısı 39 bin 971 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Teması üçte birine indirmek zorundayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1916'ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun."

Maske ve mesafe kurallarına ihlal edenlere cezai işlem uygulandı

MKE Ankaragücü Kulübünde bir personelin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyon ekiplerinin sayısını iki katına çıkardıklarını söyledi.

Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına "Hayat Eve Sığar" (HES) koduyla girme zorunluluğu getirildi. Hendek ilçesinde, yeni tip koronavirüsü yenen 110 yaşındaki Hamide Ay, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Adıyaman'da Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde 176 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1008, Kocaeli'nde 170, Malatya'da 48, Kastamonu'nda da 23 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı bir köy, Kovid-19 ile mücadele kapsamında karantinaya alındı.

Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

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