Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

10.11.2020 23:47
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 529 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 87 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 529 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 87 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi.

Toplam test sayısı 15 milyon 419 bin 420'ye ulaştı. Hasta sayısı 399 bin 360, vefat sayısı 11 bin 59, ağır hasta sayısı 3 bin 1, aktif hasta sayısı 45 bin 800 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bini geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın."

İstanbul'da semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da semt pazarlarında esnaf için HES kodu uygulamasının ve "Sabahtan öğlene kadar indirim"in başladığını bildirdi.

Pazarda HES kodu uygulamasının yeni olduğunu ve bu uygulamaya katılan pazarcı esnafına teşekkür eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bugün gezmiş olduğumuz pazardaki arkadaşlarımızın her biri, odamızla, Belediyemiz ve kaymakamlığımız, Valiliğimizin koordinasyonunda el birliğiyle artık HES koduyla çalışıyor ve bunu da müşteri ve hemşehrilerine deklare ediyor. Bu yeni bir uygulama. Bu uygulamaya destek olduklarından, katkı verdiklerinden dolayı pazarcı kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, varolsunlar."

Ankara'da 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kararda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri ile işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının söz konusu kısıtlamadan muaf tutulacakları ifade edildi.

Öte yandan AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Türk hekimler, Kovid-19 hastaları üzerindeki "skorlama" çalışmasıyla bir ilke imza attı

Türk bilim insanlarınca, Kovid-19 hastalarının kan ve klinik durumları üzerinden evde izolasyon, hastaneye yatış ve yoğun bakımda tedavi gibi durumlarını erken evrede tespit edilmesine imkan sağlayan "skorlama" çalışmasıyla dünyada bir ilke imza atıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi ve Doktorlarından Prof. Dr. Suat Doğancı, Uzm. Dr. Mehmet Emin İnce, Dr. Nadide Örs, Dr. Alperen Kutay Yıldırım, Doç. Dr. Ender Sir, Doç. Dr. Kubilay Karabacak, Doç. Dr. Sami Eksert, Prof. Dr. Taner Özgürtaş, Doç. Dr. Cantürk Taşcı, Doç. Dr. Deniz Doğan, Doç. Dr. Gökhan Özkan, Prof. Dr. Ahmet Coşar, Prof. Dr. M. Ali Gülçelik, Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Prof. Dr. Vedat Yıldırım, Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün yer aldığı hekim grubu, sonuçları uluslarası bilim dünyasında geniş yankı uyandıran bir çalışmada yer aldı.

Bilim insanları, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayından itibaren hastaneye başvuran ve test sonuçları pozitif çıkan hasta grubunu incelemeye aldı. Yaklaşık 5 ay süren ve sonuçları "European Review for Medical and Pharmacological Sciences" tıp dergisinde yayımlanan skorlama çalışmasıyla; Kovid hastalarının kan ve klinik durumlarına göre erken evrede tedavi planlamasını yapmak mümkün olabilecek.

Sağlık Bakanı Koca, Rus mevkidaşı ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. Kovid-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Koronavirüs, Türkiye, Kamu, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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