Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

13.11.2020 23:35
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 45 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 93 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 45 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 93 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 149 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 10 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 348 bin 804'e yükseldi.

Toplam test sayısı 15 milyon 863 bin 833'e ulaştı. Hasta sayısı 407 bin 939, vefat sayısı 11 bin 326, ağır hasta sayısı 3 bin 356, aktif hasta sayısı 47 bin 809 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda bugün tespit edilen yeni hasta sayısının 3 binden fazla olduğuna dikkati çekerek, "Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.

"Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Kovid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için sağ olun." açıklamasında bulundu.

Selçuk, Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin eğitim modelini paylaştı

Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) kapsamında düzenlenen Eğitim Bakanları Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Bakan Selçuk, toplantıda Güneydoğu Avrupa ülkelerinden mevkidaşlarıyla Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin eğitim modelini paylaştı.

Salgın sonrası dönemde eğitimde, TRT EBA Televizyonu kanalları, Eğitim Bilişim Ağı İnternet Platformu, basılı eğitim materyalleri olmak üzere üç temel aracın kullanıldığını anlatan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Salgın öncesinde hazırlamış olduğumuz 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki öngörüler çerçevesinde uzaktan eğitim ve eğitimde dijitalleşme hedefini zaten ortaya koymuştuk. 2012'den beri mevcut olan çevrim içi eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) içeriğini ve altyapısını güçlendirmiş, kullanıcı kapasitelerini artırmıştık. Bu platform, salgın ortaya çıktığında rahat adım atmamızı sağladı."

"Bugün ara tatil başlıyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Ankara'da açık alanda sigara denetimi yapıldı

Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sigara içilmesi yasaklanan açık alanlarda denetim yapıldı.

Yasağın ilk gününde uygulamadan memnun olanlar kadar şikayet eden vatandaşlar da oldu.

Denetimler kapsamında Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yasağa uymayan vatandaşlara cezai işlem uygularken, sigara yasağından haberi olmayanlar ise uyarıldı.

Ceza yazılan bazı vatandaşlar, uygulamaya tepki gösterirken, bazı vatandaşlar ise yasağı destekledi.

Fahrettin Koca, Ziya Selçuk, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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