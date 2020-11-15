Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

15.11.2020 23:15
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 223 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 89 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 223 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 89 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 156 bin 470'e ulaştı. Hasta sayısı 414 bin 278, vefat sayısı 11 bin 507, ağır hasta sayısı 3 bin 439, aktif hasta sayısı 49 bin 108 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.?

"Türkiye olarak başarılı bir imtihan veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılış töreninde konuştu. Hastalığın kesin ilacı ve aşısı bulunana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarının altını çizen Erdoğan, "Dünyanın ekonomik bakımdan en müreffeh ülkelerini bile sarsan salgın karşısında Türkiye olarak başarılı bir imtihan veriyoruz. Salgının en kritik evresini vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık altyapımızın gücü sayesinde daha rahat atlattık." dedi.

Erdoğan, sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığı ve kuşatıcılığı sayesinde vatandaşları kimi yerlerde olduğu gibi milyon dolarlık faturalarla karşı karşıya bırakmadıklarını, test, teşhis, tedavi ve ilaca kadar hastalıkla mücadele için gereken her şeyi ücretsiz sunduklarını vurguladı.

"Yeri geldi ambulans uçaklarla yeri geldi ambulans helikopterlerle hastaları şehirden şehre, hatta ülkeden ülkemize taşıdık." diyen Erdoğan hem salgınla mücadelede hem de dayanışma noktasında tüm insanlığa örnek olacak bir duruş sergilediklerinin altını çizdi.

"Ağır hasta sayımız artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3 bin 223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık altyapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin."

Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 aşısı geliştiren Türk bilim insanlarını aradı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Çavuşoğlu, Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çifti, aşının bulunmasındaki başarılarından dolayı tebrik etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sinop'ta bir köy karantinaya alındı

Sinop'un Durağan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Durağan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının yayılımını engellemek için Gökçebelen köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanması kararı alındığı ve köye giriş çıkışların kapatıldığı belirtilerek kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı kaydedildi.

Amasya'da semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarlarında esnaf ve vatandaş için Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başladı.

HES kodu olmayan esnafın ve vatandaşların pazar alanına girişlerine izin verilmediğini vurgulayan Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Yörükoğlu, "Semt pazarlarımızı vatandaşımızın sağlığı açısından, daha güvenli hale getirebilmek için Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'nın talimatıyla HES kodu uygulamasına başladık. Vatandaşımız da bize destek veriyor. Uygulamadan son derece memnun olduklarını görüyoruz." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde ikisi futbolcu 4 kişide daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İki futbolcumuzla iki personelimizin daha testleri pozitif çıktı. Kulübümüz tarafından yapılan Kovid-19 testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir. Futbolcu ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında oynanması planlanan Haliliye Belediyespor-Arkas Spor maçı, Şanlıurfa temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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