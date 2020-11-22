Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

22.11.2020 23:49
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 374 bin 637'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617'ye ulaştı. Hasta sayısı 446 bin 822, vefat sayısı 12 bin 358, ağır hasta sayısı 4 bin 217, aktif hasta sayısı ise 59 bin 827 oldu.

"Kurallara sıkı sıkıya uymalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6 bin 17 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: El temizliği, maske ve mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım."

"Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir gündeki yeni hasta sayısının 6 binin üzerine çıktığına dikkati çekerek, "Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından "#bizevdeyiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız. Sadece bugünkü yeni hasta sayımız 6 binin üzerinde. Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir."

Huzurevi ve engelli bakım merkezi ile çocuk evlerine Kovid-19 tedbirleri genelgesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, huzurevi ve engelli bakım merkezi ile çocuk evleri sitesinde çalışan personel için alınması gereken önlemleri hatırlatan genelge yayımladı.

Genelgeye göre, ilgili kurumlarda çalışan personelin vardiyaları, öncelikle 14 günlük dönemler olarak düzenlenmeye devam edilecek. Hastane dönüşünde izolasyon süresi ise 14 gün olarak uygulanacak. 14 gün izolasyon mümkün değil ise en az 10 gün izolasyon yapılacak.

Personelin birbiriyle sosyalleşmesinin mümkün olduğunca sınırlı tutulmasına özen gösterilmesinin istendiği genelgede, şunlar kaydedildi:

"Kuruluşlara acil durumlarda alınan misafirlerin kesinlikle 14 gün süre ile izole edilmesi, 14 günlük izolasyon süresi sonunda test yapılması ve test sonucu negatif olarak bildirilen kişilerin, odalarına alınması sağlanacak. Hastanede yatarak tedavi görenler, tedavilerinin tamamlanması ve sonrasında 24-48 saat arayla yapılacak iki PCR test negatifliğinin görülmesinden sonra hastaneden taburcu edilecek."

20 yaş altı dışarı çıktı

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler, 13.00-16.00 saatlerinde dışarı çıktı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında saat 13.00'ten itibaren dışarı çıkmaya başlayan 20 yaş ve altındakiler, oyun alanlarına ilgi gösterdi.

Ailelerinin yanında parkta oyun oynayan çocuklar, güzel vakit geçirirken, daha büyük yaş grubundakiler ise futbol ve basketbol oynayarak bisiklete bindi.

Kısıtlama ile şehirler sessizliğe büründü

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Ülke geneline sokağa çıkma kısıtlamasıyla en işlek noktalar ve insan yoğunluğunun fazla olduğu meydanlarla sokaklar sessizliğe büründü.

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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