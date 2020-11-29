Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

29.11.2020 23:09
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 439 oldu.

Son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 415 bin 636'ya ulaştı. Hasta sayısı 494 bin 351, vefat sayısı 13 bin 558, ağır hasta sayısı 5 bin 11, aktif hasta sayısı 80 bin 551 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.?

"Mücadeleye güç katın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 6 bin 439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın." ifadesini kullandı.

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kayseri Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eşi taburcu edildi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ankara Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 30 Kasım tarihi itibarıyla 4 Ocak 2021'e kadar kent genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini bildirdi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücüye para cezası yazıldı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 693 kişiye ceza kesildi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, resmi ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.

Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Kocaeli ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesiyle cadde ve sokaklar yeniden hareketlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından küresel ölümcül salgın (Kovid-19) tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik hazırlanan broşürler, 81 ile gönderildi.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken otomobiliyle dolaşan kişi, uygulama yapan polis ekiplerine yakalandı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kırsal bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde otelde izinsiz eğlence düzenleyen 28 kişi ve otel işletmecisine 163 bin lira ceza uygulandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 kırsal mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında kısmi karantina uygulanmaya başlandı.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 474 kişiye toplam 1 milyon 376 bin 752 lira ceza uygulandı.

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 135 ev karantinaya alındı.

Fahrettin Koca, Koronavirüs, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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