Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 201 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 199 oldu, 256 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 35 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 970 bin 803'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 426 bin 941'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 118 bin 255, vefat sayısı 19 bin 371, ağır hasta sayısı 4 bin 702 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 3 bin 199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim."

Bakan Koca, BioNTech ile aşı anlaşmasının imzalandığını duyurdu

Bakan Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen BioNTech aşısıyla ilgili anlaşmanın saat 04.30 itibarıyla imzalandığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin Hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir." bilgisini paylaştı.

Ayrıca Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşının Türkiye'ye teslim edileceğini bildiren Koca, anlaşmaya göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşının da temin edilebileceğini kaydetti.

Bakan Koca, açıklamasında, "Üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak." ifadesine de yer verdi.

Yurt dışından gelenlere son 72 saatte yapılmış PCR testi zorunluluğu getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Aralık pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava ile 30 Aralık'tan itibaren de hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerektiğini bildirdi.

Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenlerin Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyeceğini aktaran Koca, "Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir." ifadesini kullandı.

Son dönemde İngiltere'deki vaka artışları ile ilişkili olduğu bildirilen, mutasyona uğramış SARS-CoV-2 virüsünün Danimarka ve Güney Afrika'da da görüldüğünü hatırlatan Koca, şu görüşlerini paylaştı:

"Virüsün bu yeni değişkeninin ülkemize girişini önlemek için son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacaktır. Karantinanın 7'nci gününde yapılacak olan 2'nci testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlandırılacak, pozitif çıkarsa tedavi altına alınacaklardır."

Türkiye 11 ayda yaklaşık 14,5 milyon ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın aralık ayına kadar Türkiye'yi 14 milyon 486 bin 632 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-kasım döneminde Türkiye'ye 12 milyon 34 bin 883 yabancı ziyaretçi geldi. Yurt dışında ikamet edip ocak-eylül döneminde Türkiye'ye gelen 2 milyon 451 bin 749 kişinin de eklenmesiyle bu yılın 11 ayındaki ziyaretçi sayısı 14 milyon 486 bin 632'ye ulaştı.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yılın 11 aylık dönemine göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında bu yıl yüzde 71,95 azalma yaşandı.

Türkiye'ye ocak-kasım döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke, 2 milyon 38 bin 380 kişiyle Rusya Federasyonu oldu. Aynı dönemde Bulgaristan'dan 1 milyon 140 bin 739, Almanya'dan 1 milyon 71 bin 782 ziyaretçi geldi. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya'yı Ukrayna ve İngiltere izledi.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlamanın olduğu bugün ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Cumartesi ve pazar, ekmek üretiminin yapıldığı fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Lokanta ve restoran gibi iş yerleri yarın ve pazar günleri saat 10.00'dan 24.00'e kadar paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görevli Selim Selçuk Ulukürüz'ün, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl genişletilmiş gerçeklik teknolojisi kullanılarak düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu, Best Event Awards'da ödüle değer görüldü.